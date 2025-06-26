Украинский ответ российским КАБам: что может новая авиабомба с дальностью в 60 км

Украинские инженеры дали ответ на российские КАБы — высокоточная планирующая авиабомба, способная преодолевать до 60 км и поражать цели с точностью до 3 метров. Собственная разработка, адаптированная под советские боеприпасы, может стать серьезным усилением для ВСУ — при условии финансирования и массового производства. Фокус узнал, как работает новое оружие, сколько оно стоит и каковы шансы изменить ход войны.

Related video

Украинское конструкторское бюро "Медоид" 25 июня презентовало отечественный аналог российских КАБов. Сейчас проект находится на стадии испытаний.

Как сообщает Defense Express, украинский КАБ уже успешно протестирован. Видео испытаний, полученное от разработчиков, показывает сбросы бомбы с фронтового бомбардировщика Су-24 в горизонтальном полете. По словам представителя КБ "Медоид" Олега Востриха, модуль планирования и управления для 500-килограммовой бомбы является собственной разработкой.

"Разработанные крылья легко одеваются на бомбу. Там нет никаких проблем, чтобы подключить. Всего несколько минут. К изготовлению привлечены отечественные предприятия", — сказал Вострих.

Конструкция модуля внешне похожа на российский КАБ, что позволило сэкономить время на разработку. Однако внутреннее наполнение отличается, ведь украинские инженеры стремятся достичь более высокой точности. Модуль навигации также является украинским, но сейчас рассматривается возможность интеграции новой разработки от ведущей французской компании для повышения устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В то же время некоторые компоненты все еще приходится импортировать.

Сейчас украинский КАБ способен осуществлять планирующий полет на расстояние 60 км и точно поражать цели, что соответствует требованиям Вооруженных сил Украины, согласованным с Министерством обороны. В перспективе разработчики планируют увеличить дальность до 80 км, а при определенных условиях (сброс с высоты 10 км) дальность может достигать 100 км. Тактика применения будет играть ключевую роль в реализации этого потенциала.

Пока что проект сталкивается с нехваткой финансирования. Стоимость одного такого изделия — примерно 1,2 млн грн. Вопрос средств — едва ли не основной сдерживающий фактор для завершения работ перед началом серийного производства.

Новый украинский КАБ: на что он способен

По словам военного эксперта Павла Нарожного, использование украинских КАБов может нести значительную разрушительную силу для российской армии. В частности эксперт отмечает, что пятисоткилограммовый КАБ легко сносит здание.

"Если говорим о девятиэтажном доме, два-три пролета стабильно. Для сравнения, баллистическая ракета с боеголовкой весом 450-480 кг может разрушить целый подъезд. При этом КАБ летит значительно медленнее баллистической ракеты. Это влияет на характер поражения, но не уменьшает их разрушительной способности", — говорит Фокусу Нарожный.

Отдельно эксперт выделяет специализированные бетонобойные авиабомбы, которые предназначены для уничтожения укреплений.

"Они имеют более прочный корпус из специальной стали и меньше взрывчатки. В отличие от них, обычные КАБы являются фугасными, с тонкими стенками, и взрываются при контакте. Они могут пробить 1-2 бетонных перекрытия, но не бункер. Именно поэтому россияне активно используют их против гражданской инфраструктуры. Они забрасывают КАБами каждое здание или укрепления в городе, который штурмуют", — продолжает Нарожный.

Украинский КАБ: сколько он будет стоить

Одной из причин широкого использования КАБов является их низкая стоимость и доступность. По словам Нарожного, в Украине есть огромные запасы советских авиабомб, а именно десятки тысяч штук. Для их модернизации используется универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), который превращает обычные бомбы в управляемое оружие. Украинские разработчики, вероятно, скопировали этот модуль при создании своего КАБа. Американский аналог JDAM, по словам эксперта, имеет другую конструкцию с хвостовой частью и крыльями.

Система навигации КАБов базируется на двух компонентах: инерционной системе (гироскоп) и коррекции по GPS. Это позволяет достичь точности попадания в пределах 3 метров на расстоянии до 60 км.

"Все зависит от антенны. Есть CRP-антенны, устойчивые к РЭБ, их стоимость зависит от количества каналов — 4, 8, 12 или 16. Стоимость российского УМПК может достигать 150 тыс. долларов, тогда как американский аналог от Boeing стоит 25-30 тыс. долларов, но последний является менее устойчивым к РЭБ", — подчеркнул эксперт.

Нарожный отмечает экономическую выгоду применения КАБов. Украинская армия за 200 тыс. долларов за единицу может получить мощное оружие. При этом на складах хранится значительное количество авиабомб. Такие КАБы могут сбрасываться с самолетов Су-24, Су-25, МиГ-29 или F-16, что делает их универсальными для использования в различных арсеналах.

Украинские КАБы с дальностью в 60 км: эффективность оружия

КАБы эффективны для уничтожения скоплений войск, командных пунктов, операторов дронов или артиллерии противника. Нарожный сравнивает их с французскими AASM Hammer, которые имеют дальность до 200 км, и американскими JDAM, которые также активно применяются. Однако ключевым фактором является количество модулей УМПК.

"Сотни штук таких КАБов не будут иметь значительного влияния. Но 30-50 бомб в день могут существенно изменить ситуацию на фронте", — подытожил эксперт.

Напомним, в июне 2025 года украинские военные получили первый легкий самолет SHARK со встроенной системой радиоэлектронной борьбы. Фокус узнал, сможет ли такая техника изменить ход воздушной войны — и сколько именно самолетов нужно, чтобы "Шахеды" не долетали до целей.

Также Фокус писал о том, выдержит ли Украина темп атак более 500 дронов и ракет ежедневно и что нужно сделать, чтобы система ПВО не дала сбой в критический момент.