Українська відповідь російським КАБам: що може нова авіабомба з дальністю в 60 км

Українські інженери дали відповідь на російські КАБи — високоточна плануюча авіабомба, здатна долати до 60 км та вражати цілі з точністю до 3 метрів. Власна розробка, адаптована під радянські боєприпаси, може стати серйозним підсиленням для ЗСУ — за умови фінансування та масового виробництва. Фокус дізнався, як працює нова зброя, скільки вона коштує та які шанси змінити хід війни.

Related video

Українське конструкторське бюро "Медоїд" 25 червня презентувала вітчизняний аналог російських КАБів. Наразі проєкт знаходиться на стадії випробувань.

Як повідомляє Defense Express, український КАБ уже успішно протестовано. Відео випробувань, отримане від розробників, показує скиди бомби з фронтового бомбардувальника Су-24 у горизонтальному польоті. За словами представника КБ "Медоїд" Олега Востриха, модуль планування та управління для 500-кілограмової бомби є власною розробкою.

"Розроблені крила легко одягаються на бомбу. Там немає ніяких проблем, щоб під'єднати. Лише декілька хвилин. До виготовлення залучені вітчизняні підприємства", — сказав Вострих.

Конструкція модуля зовні схожа на російський КАБ, що дозволило заощадити час на розробку. Проте внутрішнє наповнення відрізняється, адже українські інженери прагнуть досягти вищої точності. Модуль навігації також є українським, але зараз розглядається можливість інтеграції нової розробки від провідної французької компанії для підвищення стійкості до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Водночас деякі компоненти все ще доводиться імпортувати.

Наразі український КАБ здатен здійснювати плануючий політ на відстань 60 км і точно уражати цілі, що відповідає вимогам Збройних сил України, узгодженим із Міністерством оборони. У перспективі розробники планують збільшити дальність до 80 км, а за певних умов (скидання з висоти 10 км) дальність може сягати 100 км. Тактика застосування відіграватиме ключову роль у реалізації цього потенціалу.

Поки що проєкт стикається з браком фінансування. Вартість одного такого виробу — приблизно 1,2 млн грн. Питання коштів — чи не основний стримувальний фактор для завершення робіт перед початком серійного виробництва.

Новий український КАБ: на що він здатен

За словами військового експерта Павла Нарожного, використання українських КАБів може нести значну руйнівну силу для російської армії. Зокрема експерт зазначає, що п'ятсоткілограмовий КАБ легко зносить будівлю.

"Якщо говоримо про дев’ятиповерховий будинок, два-три прольоти стабільно. Для порівняння, балістична ракета з боєголовкою вагою 450–480 кг може зруйнувати цілий під’їзд. При цьому КАБ летить значно повільніше за балістичну ракету. Це впливає на характер ураження, але не зменшує їхньої руйнівної здатності", — каже Фокусу Нарожний.

Окремо експерт виділяє спеціалізовані бетонобійні авіабомби, які призначені для знищення укріплень.

"Вони мають міцніший корпус із спеціальної сталі та менше вибухівки. На відміну від них, звичайні КАБи є фугасними, з тонкими стінками, і вибухають при контакті. Вони можуть пробити 1–2 бетонних перекриття, але не бункер. Саме тому росіяни активно використовують їх проти цивільної інфраструктури. Вони закидають КАБами кожну будівлю чи укріплення в місті, яке штурмують", — продовжує Нарожний.

Український КАБ: скільки він коштуватиме

Однією з причин широкого використання КАБів є їхня низька вартість і доступність. За словами Нарожного, в Україні є величезні запаси радянських авіабомб, а саме десятки тисяч штук. Для їхньої модернізації використовується універсальний модуль планування і корекції (УМПК), який перетворює звичайні бомби на керовану зброю. Українські розробники, ймовірно, скопіювали цей модуль при створенні свого КАБу. Американський аналог JDAM, за словами експерта, має іншу конструкцію з хвостовою частиною та крилами.

Система навігації КАБів базується на двох компонентах: інерційній системі (гіроскоп) і корекції за GPS. Це дозволяє досягти точності влучання в межах 3 метрів на відстані до 60 км.

"Все залежить від антени. Є CRP-антени, стійкі до РЕБ, їхня вартість залежить від кількості каналів — 4, 8, 12 чи 16. Вартість російського УМПК може сягати 150 тис. доларів, тоді як американський аналог від Boeing коштує 25–30 тис. доларів, але останній є менш стійким до РЕБ", — підкреслив експерт.

Нарожний зазначає економічну вигоду застосування КАБів. Українська армія за 200 тис. доларів за одиницю може отримати потужну зброю. При цьому на складах зберігається значна кількість авіабомб. Такі КАБи можуть скидатися з літаків Су-24, Су-25, МіГ-29 або F-16, що робить їх універсальними для використання в різних арсеналах.

Українські КАБи з дальністю в 60 км: ефективність зброї

КАБи ефективні для знищення скупчень військ, командних пунктів, операторів дронів чи артилерії противника. Нарожний порівнює їх із французькими AASM Hammer, які мають дальність до 200 км, та американськими JDAM, які також активно застосовуються. Проте ключовим фактором є кількість модулів УМПК.

"Сотні штук таких КАБів не матимуть значного впливу. Але 30–50 бомб на день можуть суттєво змінити ситуацію на фронті", — підсумував експерт.

Нагадаємо, у червні 2025 року українські військові отримали перший легкий літак SHARK із вбудованою системою радіоелектронної боротьби. Фокус дізнався, чи зможе така техніка змінити хід повітряної війни — і скільки саме літаків потрібно, щоб "Шахеди" не долітали до цілей.

Також Фокус писав про те, чи витримає Україна темп атак понад 500 дронів та ракет щоденно і що потрібно зробити, аби система ППО не дала збій у критичний момент.