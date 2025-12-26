Заменят ли дроны КАБы и бомбы РФ: как изменилась воздушная война от Первой мировой до Украины

24 декабря 1914 года состоялся первый авиаудар по Великобритании, когда самолет Германии пересек Ла-Манш и сбросил 10-килограммовую бомбу на Дувр. Через 30 лет во время боевых действий использовали более 3 млн тонн бомб, которыми союзники уничтожали войска и инфраструктуру третьего рейха. Как изменилась воздушная война и что заменит бомбы и самолеты?

Российско-украинская война началась с воздушных ударов крылатых и баллистических ракет РФ, а через четыре года в небе над Украиной летит больше дронов, чем других средств поражения. Фокус решил рассказать об эволюции авиаударов и воздушных атак во время трех последних мировых войн. Доктор исторических наук, профессор Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного Андрей Харук объяснил, в каком направлении может развиваться авиация и беспилотные средства поражения.

Воздушная война — авиабомбардировка Дувра Первой мировой

Агентство BBC вспомнило о бомбардировке Дувра 24 декабря 2014 года — в год, когда началось гибридное вторжение РФ в Украину. 111 лет назад, 24 декабря 1914 года, во время Первой мировой войны самолет Friedrichshafen FF 29 Германии перелетел Ла-Манш и провел первую авиабомбардировку Британии. Немецкий самолет пролетел 130 км и сбросил бомбу весом 10 кг с высоты 1,5 км. В целом же за время Первой мировой войны Германия сбросила на Британию 9 тыс. бомб: погибло 1412 человек, ранено 3408.

Відео дня

Андрей Харук уточнил, что события в Дувре — это не первая авиабомбардировка в истории. Первый случай — событие 1 ноября 2011 года, когда итальянец Гавотти (Giulio Gavotti) сбросил гранаты на позиции турок в Ливии. Кроме того, 30 августа 1914 года немецкий самолет сбросил 3-килограммовую бомбу и пачку открыток на Париж.

"Надо с этого начинать. Дувр чем интересен? Тем, что это первая бомбардировка Англии", — добавил историк.

Авиабомбардировка Второй мировой войны

Во время Второй мировой войны США и союзники реализовали "стратегическую бомбардировочную кампанию" — наступление с использованием самолетов. Во время этой кампании били по сухопутным, морским, воздушным силам противника, а также по инфраструктуре (линии снабжения, предприятия, топливо, связь) и по населению, чтобы сломать "национальную волю" и "моральный дух". Ориентировочно, коалиция США и Британии сбросила 3,4 млн тонн бомб, Германия — 74 тыс. (данные по Британии).

Воздушная война — статистика бомбардировок Второй мировой Фото: Britannica

Воздушная война — количество жертв бомбардировок Второй мировой войны Фото: Britannica

Авиабомбы на войне в Украине

Полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года началось с дальнобойных ракетных ударов по аэродромам и воинским частям. С осени россияне добавили атаки дальнобойных дронов "Шахед" и начали системно бить по гражданской инфраструктуре. В 2023-25 году "Шахеды" получили реактивные двигатели, видеокамеры и возможность связи на более чем 300 км. Между тем появились фугасные авиабомбы (ФАБами) и управляемые авиабомбы различных типов (КАБы и другие)

Другое оружие, которое развивают россияне, — это ударные дроны: дальнобойные летят тысячи километров и несут до 100 кг взрывчатки, а фронтовые — запускаются с самолетов или с других дронов-платформ. Ко всему, с конца 2024 года на поле боя появились дроны на оптоволокне, которые бьют по логистике ВСУ и вызвали, среди прочего, отступление из Курской области, и способствовали ухудшению ситуации в Покровске.

Как может измениться воздушная война

Аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS) объяснили, что воздушная война постепенно эволюционирует от пилотируемых самолетов к беспилотным летательным аппаратам, которые будут действовать автономно, роем, с использованием ИИ. При этом они отметили, что катализатором изменений стала именно российско-украинская война. Война в Украине показала, что вместо дорогих высокотехнологичных самолетов лучше использовать дешевые БпЛА, которые могут выполнять и удары, и разведку, и логистику, отметили аналитики.

Эволюция воздушной войны и воздушных ударов

Харук объяснил, что сегодняшняя эволюция воздушной войны и дронов происходит по тем же тенденциям, которые развивалась авиация. Сначала самолеты использовались для разведки, затем — для сброса бомб, в конце концов — как "охотники" за другими самолетами. Аналогичная ситуация с БпЛА, и это показывает пример российско-украинской войны. Примечательно то, что эволюция БПЛА происходит в двух направлениях: первое направление — поле боя в Украине, второе — развитие на Западе.

Развитие дронов в Украине. Эксперт, среди прочего, напомнил о дронах с напалмом, которые ненадолго появились во время российско-украинской войны, а потом о них забыли. Недавно писали о ракете Р-60, которую россияне пристроили к "Шахеду". Такие и другие варианты средств поражения — это "эволюция, исходя из конкретных условий боевых действий, из изменений тактической обстановки, где прибегают к очень многочисленным и разнообразным импровизациям". Главное в эволюции дронов на фронте — внедрение новых технологий, чтобы получить результат "здесь и сейчас".

"Здесь возникает вопрос — машины зрение и искусственный интеллект, то есть достаточно сложные продвинутые технологии, которые требуют соответствующих вычислительных мощностей, то есть достаточно компактных и мощных бортовых компьютеров, которые устанавливались бы на эти беспилотные летательные аппараты", — сказал Харук.

Воздушная война — улкамки "Шахеда" с ракетой Р-60 Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Развитие дронов, авиации и беспилотной авиации на Западе. По мнению эксперта, западные страны развивают дроны, учитывая войны будущего. Речь идет прежде всего о технологии loyal wingman ("верный напарник"): беспилотники "будут сопровождать пилотируемые боевые самолеты, перенимать на себя некоторые боевые задачи, разведку, радиоэлектронную борьбу и даже борьбу по поражению целей". При этом самолеты 6 поколения все же будут оставлять пилотируемыми, хоть и будет возможность беспилотного полета.

"Loyal Wingman, они развиваются только как дополнение к пилотируемой авиации, как способ уменьшения риска для пилотируемой авиации, способ расширения ее боевых возможностей, но отнюдь не так, не, не, не, не, не, не как замена", — уточнил Харук.

Отметим, Фокус писал о развитии военной техники для воздушной войны. Например, Китай создал беспилотник Jiutian SS-UAV, который способен нести сразу 100 дронов для разведки, ударов и способных работать как рой. Между тем США имеют MQ-9 Reaper: может нести почти 2 тонн вооружения, запускать меньшие БпЛА, держаться в воздухе 27 часов и доставать на почти 2 тыс. км.

Напоминаем, аналитик портала The National Interest Брэндон Дж. Вайхерт рассказал о возможностях российского истребителя Су-75 Checkmate, который имеет возможности беспилотного полета.