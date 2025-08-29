Беспилотный истребитель США впервые поднялся в воздух: сбивает самолеты ракетой AIM-120 (видео)

Менее чем через два года после запуска программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки провели испытания прототипа нового беспилотного аппарата YFQ-42A, разработанным компанией General Atomics.

Первый полет состоялся на испытательном полигоне в Калифорнии и стал важным этапом в проверке летной годности, автономности и интеграции систем, сообщает Defence Blog.

Беспилотный истребитель - кадры полета YFQ-42A

По словам министра ВВС Троя Мейнка, программа CCA демонстрирует возможность быстрой реализации инновационных проектов.

"Это достижение демонстрирует, что возможно, когда инновационные приобретения встречаются с мотивацией в промышленности. За рекордно короткое время CCA прошел путь от концепции до полета, доказав, что мы можем быстро обеспечить боевую готовность, когда устраняем препятствия и согласовываем действия с военными", — заявил чиновник

Беспилотный истребитель — что известно о YFQ-42A

БПЛА YFQ-42A — прямой наследник демонстратора XQ-67A и часть семейства платформ Gambit, разработанных для внедрения модульных технологий и автономных систем. Разработчики поставили за цель создать доступный боевой беспилотник, выступающий в роли "ведомого" и несущего вооружение для F-22, F-35, а также потенциально будущих истребителей NGAD.

Аппарат YFQ-42A оснащен верхним воздухозаборником, имеет удлиненный фюзеляж, V-образное хвостовое оперение и внутренние отсеки, способные нести ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM. Последний пункт означает, что дрон может выступать своего рода беспилотным истребителем.

Аналитики отмечают, что испытание данного аппарата преследует цель создания большого числа модульных беспилотников, которые смогут действовать совместно с истребителями пятого и шестого поколений. Такой подход должен расширить радиус боевых операций и повысить эффективность взаимодействия человека и машины.

Напомним, в пресс-релизе ВВС США говорилось, что в рамках программы CCA в начале мая специалисты проводили тесты двигательных систем, авионики, автономности, а также интерфейсов наземного управления беспилотников YFQ-42A и YFQ-44A.