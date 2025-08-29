Безпілотний винищувач США вперше піднявся в повітря: збиває літаки ракетою AIM-120 (відео)

Менш ніж за два роки після запуску програми Collaborative Combat Aircraft (CCA) Військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки провели випробування прототипу нового безпілотного апарату YFQ-42A, розробленого компанією General Atomics.

Перший політ відбувся на випробувальному полігоні в Каліфорнії і став важливим етапом у перевірці льотної придатності, автономності та інтеграції систем, повідомляє Defence Blog.

Безпілотний винищувач — кадри польоту YFQ-42A

За словами міністра ВПС Троя Мейнка, програма CCA демонструє можливість швидкої реалізації інноваційних проєктів.

"Це досягнення демонструє, що можливо, коли інноваційні придбання зустрічаються з мотивацією в промисловості. За рекордно короткий час CCA пройшов шлях від концепції до польоту, довівши, що ми можемо швидко забезпечити бойову готовність, коли усуваємо перешкоди та узгоджуємо дії з військовими", — заявив чиновник.

Безпілотний винищувач — що відомо про YFQ-42A

БПЛА YFQ-42A — прямий спадкоємець демонстратора XQ-67A і частина сімейства платформ Gambit, розроблених для впровадження модульних технологій і автономних систем. Розробники поставили за мету створити доступний бойовий безпілотник, який виступає в ролі "веденого" і несе озброєння для F-22, F-35, а також потенційно майбутніх винищувачів NGAD.

Апарат YFQ-42A оснащений верхнім повітрозабірником, має подовжений фюзеляж, V-подібне хвостове оперення і внутрішні відсіки, здатні нести ракети класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM. Останній пункт означає, що дрон може виступати свого роду безпілотним винищувачем.

Аналітики зазначають, що випробування цього апарата має на меті створення великої кількості модульних безпілотників, які зможуть діяти спільно з винищувачами п'ятого і шостого поколінь. Такий підхід має розширити радіус бойових операцій і підвищити ефективність взаємодії людини та машини.

Нагадаємо, у пресрелізі ВПС США йшлося про те, що в рамках програми CCA на початку травня фахівці проводили тести рухових систем, авіоніки, автономності, а також інтерфейсів наземного управління безпілотників YFQ-42A і YFQ-44A.