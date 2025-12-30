ЗС РФ готують масований ракетний удар у новорічну ніч: який арсенал зібрали росіяни, — монітори

Збройні сили Російської Федерації переводять військову авіацію ближче до кордонів України, готуючись завдати удар в ніч з 31 грудня на 1 січня чи з 1 на 2 січня, повідомили моніторингові канали. Помітили переміщення бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160, МіГ-31. Також напоготові близько 700 "Шахедів". Чому новорічна ракетна атака РФ буде особливо небезпечна?

Росіяни активізували польоти стратегічних бомбардувальників, які сідають та злітають на авіабазах "Енгельс", "Олєнья", "Українка", "Бєлая", "Саваслєйка", ідеться у дописі моніторингового каналу "єРадар | Повітряна тривога". Особливо застерігають, що ЗС РФ може вдарити усіма підготовленими засобами ураження одночасно. При цьому можливі цілі — об'єкти у західних областях та столичний регіон.

У новорічну ніч під масованим ракетно-дроновим ударом РФ можуть опинитись урядовий квартал та енергетичні об'єкти у Києві, попередили монітори. Крім того, буде загроза для енергетичних об'єктів у чотирьох областях — Хмельницькій, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській. У дописі є попередження для українців, що РФ справді може вдарити у новорічну ніч, як то робила щороку протягом великої війни.

Удар РФ по Україні — деталі

Які літаки, інші засоби ураження та ракети готують ЗС РФ для новорічного обстрілу України:

Ту-95МС — сумарно 10 бортів, кожен з яких здатен нести по вісім ракет Х-101 (сумарний одночасний залп при повному навантаженні — 80 шт. Х-101);

Ту-160 — чотири борти, кожен з яких може нести до 12 ракет Х-101 (загалом 48 ракет);

МіГ-31 — дев'ять бортів по одній ракеті Х‑47М2 "Кинджал" на кожен (загалом дев'ять ракет);

ракетоносії у Чорному та Каспійському морях — три військові кораблі, здатні запустити по вісім ракет "Калібр" (загалом 27 ракет);

балістичні та крилаті ракети [ймовірно, "Искандер" — ред.] — до 15 од., які летітимуть з північного сходу (з-під Брянська, Курська, Воронежа);

дрони-камікадзе "Шахед" та БпЛА інших типів — до 700 од.

Підрахунки показують, що максимально можливий залп, — 179 ракет різних типів та 700 БпЛА (якщо ЗС РФ задіють усі перелічені засоби ураження).

Повітряні сили ЗСУ не інформували про масований ракетно-дроновий удар ЗС РФ в ніч на 1 чи 2 січня. Втім, інформація про переміщення літаків та пускових установок є в Telegram-каналі OSINTерів Strategic Control: починаючи з 11 год 30 грудня з'явились дописи про польоти Ту-95МС, Ту-160 та МіГ-31 ЗС РФ.

Зазначимо, увечері 29 грудня з'явилась заява глави МЗС РФ Сергій Лаврова, який повідомив, що начебто відбулась атака 91 дрона на резиденцію президента Володимира Путіна на Валдаї у Новгородській області. Російський посадовець пригрозив, що росіяни завдадуть удару по Україні у відповідь "на атаку дронів на Валдай". Після цього росЗМІ з'ясували, що слова Лаврова, найімовірніше, фейк, оскільки жителі регіону не чули вибухів і навіть не оголошувалась повітряна тривога. Згодом президент України Володимир Зеленський попередив, що росіяни шукають приводи для масованого удару по Україні й використають "фейковий" обстріл.

Нагадуємо, 30 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков розповів, як ЗС РФ відреагують на "удар по Валдаю". Разом з тим у мережі з'явились кадри ракетного дивізіону "Орешник", який виявився більше схожим на "Ярс".