Всемогущий Starlink: как Илон Маск управляет геополитикой, войной и миром

Starlink — это гораздо больше, чем просто коммерческий сервис связи. Это стратегическая инфраструктура, которая во все большей степени определяет характер ведения войн, способы преодоления внутренних беспорядков государствами, а также деятельность преступных сетей в неконтролируемых зонах. Политическая значимость Starlink обусловлена не только его глобальным охватом, но и лежащей в его основе моделью управления.

Частная компания теперь является "стражем" на орбите, помогая решать, кто подключается, а также где, на каких условиях и с какими техническими ограничениями. Во все большем числе конфликтов эти решения имеют военные и политические последствия, которые государствам трудно повторить или контролировать. Если многие стратегические цепочки поставок теперь зависят от частных компаний, то Starlink представляет собой необычайно яркий пример того, как частные компании могут по своему усмотрению распоряжаться функциями общественной безопасности.

Геополитический вес Starlink зависит от масштаба. По состоянию на середину декабря 2025 года на орбите находилось 9 357 спутников Starlink. В январе Федеральная комиссия по связи США разрешила SpaceX развернуть еще 7 500 спутников второго поколения, что увеличит их общее количество почти до 17 000. SpaceX давно заявляла о своих амбициях запустить до 42 000 спутников.

Охват Starlink также расширяется. В настоящее время сервис работает на 160 рынках, что увеличивает число военных, регуляторов телекоммуникаций и правоохранительных органов, которым приходится учитывать его решения. Доминирующее положение компании становится еще более очевидным на фоне конкурентов: Eutelsat OneWeb, ее ближайший конкурент на низкой околоземной орбите, управляет около 650 спутниками, группировка Kuiper от Amazon — всего 200 спутниками. Starlink — это квазимонополия, у которой в ближайшей перспективе нет равных.

Starlink заявляет, что сейчас у него более 10 миллионов активных клиентов по всему миру, и собирается более чем удвоить эту цифру к концу 2026 года. Его рост усиливается благодаря партнерствам с операторами мобильной связи, включая T-Mobile в США, а Deutsche Telekom планирует запустить в Европе покрытие "спутник-мобильный" на базе Starlink, начиная с 2028 года.

Коммерческое преимущество Starlink заключается в подключении сельских, отдаленных и пострадавших от стихийных бедствий районов, находящихся вне зоны доступа наземных вышек или оптоволоконных сетей. Но тот же контроль над критически важным уровнем связи также дает компании огромное геополитическое влияние — особенно в условиях конфликтов, чрезвычайных ситуаций и других обстоятельств, когда связь может определять военные, политические и гуманитарные результаты.

Украина на сегодняшний день является наиболее наглядной иллюстрацией того, как Starlink может повлиять на связь на поле боя и вызвать стратегическую зависимость. После того как полномасштабное вторжение России в 2022 году вывело из строя наземные сети, терминалы Starlink стали оперативной инфраструктурой в войне, характеризующейся использованием дронов, распределенным командованием и быстрыми циклами наведения. К началу 2025 года Украина получила не менее 47 000 терминалов Starlink, причем подавляющее большинство из них было поставлено через правительства-партнеров и других доноров, включая Польшу, Германию, США и саму компанию SpaceX. Без надежной мобильной пропускной способности украинские войска не смогли бы передавать данные с дронов, координировать логистику или поддерживать децентрализованные сети огневой поддержки, которые стали характерной чертой этого конфликта. Терминалы были не просто удобством, а условием эффективного сопротивления.

Эта зависимость сразу же создала уязвимость для атак. По имеющимся данным, российские войска получили доступ к сети Starlink через сторонние каналы, и использование этой сети на территориях, контролируемых Россией, стало постоянным источником беспокойства в 2024 году. Проблема была настолько серьезной, что SpaceX и Министерство обороны Украины ввели меры аутентификации, чтобы ограничить несанкционированные подключения. Украинские чиновники заявили, что использование сети россиянами на линии фронта было прервано, а военные советники охарактеризовали этот эффект как значительный удар по российским операциям.

Эта цепочка событий поучительна: решения, принятые внутри компании инженерами, которые применяли коммерческие политики доступа, изменили тактический баланс в развернувшейся войне. Ни один договор этого не санкционировал. Ни один парламент за это не голосовал. Руководящей логикой были условия предоставления услуг компании.

Стратегические и геополитические аспекты выглядят ещё более впечатляющими. В начале 2025 года американские переговорщики якобы угрожали ограничить доступ Украины к Starlink, если она не согласится на сделку по критическим минералам. Владелец SpaceX Илон Маск опроверг такую связь, но важнее точных очертаний угрозы были ее правдоподобность и беспокойство, которое она вызвала в Киеве.

Предыдущий эпизод уже создал прецедент: в 2022 году Маск, как сообщается, отказался обеспечить покрытие Starlink вблизи оккупированного Россией Крыма для поддержки операции украинских морских дронов, сославшись на свое личное мнение относительно риска эскалации. Когда частный поставщик может решать, какие операции государству на передовой разрешено проводить, опираясь на личную интуицию, эти отношения перестают быть коммерческими. Это делегирование суверенитета, стратегическая функция, которую выполняет исполнительная власть, не подлежащая подотчетности.

Иран является ещё одним примером геополитических последствий Starlink. После вспышки массовых протестов в январе режим ввёл одно из самых длительных и строгих отключений интернета, когда-либо фиксировавшихся, сократив национальную пропускную способность примерно до 4 процентов от нормального уровня. Десятки тысяч терминалов Starlink — контрабандно ввезенных в страну и проданных на черном рынке в последние годы — похоже, стали важным каналом, через который изображения репрессий достигли внешнего мира. Как сообщается, абонентская плата для пользователей в Иране была отменена, а администрация Трампа тайно ввезла в страну примерно 6 000 дополнительных комплектов Starlink, рассматривая терминалы не просто как товары широкого потребления, но и как инструменты внешней политики США.

Реакция Тегерана была беспрецедентной. Власти развернули в районах наземные глушилки, устройства для подделки GPS-сигнала и мобильные устройства для создания помех. По сообщениям, службы безопасности проводили обыски от двери к двери, использовали дроны и информаторов для выявления спутниковых антенн и терминалов, а также обвиняли пользователей в шпионаже. Иранские законодатели уже криминализировали несанкционированное владение и использование устройств Starlink, предусмотрев тюремное заключение за обычные нарушения и гораздо более суровые наказания, включая смертную казнь, связанные с обвинениями в шпионаже или сотрудничестве. Иран подал официальные жалобы в Международный союз электросвязи, утверждая, что Starlink нарушил его национальный суверенитет.

Второй этап начался 28 февраля, когда США и Израиль нанесли скоординированные удары по иранским военным, ядерным и правительственным объектам. Убийство верховного лидера Али Хаменеи спровоцировало волну иранских ракетных и дронных ударов в ответ против Израиля, американских баз на Ближнем Востоке, стран Персидского залива и нескольких других государств. Связь в Иране еще больше ухудшилась, упав примерно до 1 процента от нормального уровня.

На данном этапе роль Starlink стала поистине парадоксальной. Контрабандные терминалы позволили некоторым иранцам зафиксировать удары по правительственным зданиям и распространять видеозаписи, несмотря на официальные попытки ограничить связь. Но доступ к спутниковой связи, по всей видимости, не ограничивался только диссидентами. По мере ухудшения работы обычных сетей доступ к Starlink, вероятно, получили также субъекты, связанные с государством. Исследователи в сфере кибербезопасности утверждают, что некоторые действия, связанные с Министерством разведки и безопасности Ирана, во время отключения интернета, вероятно, исходили из IP-диапазонов Starlink. В то же время, по сообщениям, иранские власти заглушали или ухудшали доступ к Starlink для гражданских лиц, пытавшихся обойти цензуру.

Министерство обороны США рассматривает Иран как показательный пример того, как системы на низкой околоземной орбите ведут себя в условиях длительных радиоэлектронных помех и военных возмущений. Если длительное давление способно существенно снизить отказоустойчивость Starlink, то предположения, лежащие в основе его роли, например, в случае кризиса вокруг Тайваня, требуют пересмотра. Это не означает, что система теряет свою полезность. Это означает, что нельзя считать отказоустойчивость само собой разумеющейся только потому, что сеть расположена в космосе.

Технология Starlink также проникает в преступные и повстанческие сети. Преступные группировки осознают преимущества распределенной связи для облегчения своих операций. Для слабых государств с неэффективным управлением и ограниченными возможностями влияния на SpaceX проблема стоит остро: когда связь поступает "сверху", а не через местные вышки и кабели, становится сложнее регулировать доступ в отдаленных районах или в зонах конфликтов — и еще сложнее договориться об условиях, на которых частный оператор будет оказывать помощь.

Starlink — не единственный игрок на этом поле. В секторе коммерческой космонавтики появляется всё больше участников, которые играют всё более важную роль в обеспечении национальной обороны и военного потенциала. В результате формируется расширяющийся рынок стратегических услуг, который государства одновременно принимают и пытаются регулировать. Компания Iridium по-прежнему занимает прочные позиции в сфере оборонной связи. В 2024 году компания объявила о заключении пятилетнего контракта с Космическими силами США на предоставление усовершенствованных услуг мобильной спутниковой связи и связанного с ними технического обслуживания, что отражает продолжающуюся зависимость от коммерческих провайдеров в сфере мобильной связи за пределами прямой видимости.

Проекты Eutelsat OneWeb и Project Kuiper от Amazon также конкурируют на рынке оборонных и государственных услуг, в то время как инициатива Европейского союза IRIS2 отражает стремление блока к созданию собственных спутниковых мощностей. Коммерческие спутниковые снимки от Maxar, Planet и BlackSky, а также радиолокационные данные от Capella и ICEYE в настоящее время используются в военных системах целеуказания и обеспечения обзора обстановки.

Недавние конфликты усилили все эти тенденции. Коммерческие спутники, наземные станции и абонементы на передачу данных теперь являются частью военной цепочки поставок. И точно так же, как боеприпасы и системы противовоздушной обороны, их поставки могут быть ограничены, перенаправлены или использованы в качестве средства давления под влиянием политических факторов. Коммерческая космонавтика становится одним из инструментов, с помощью которых государства осуществляют или ограничивают свою власть.

Иран наиболее ярко продемонстрировал тот дефект системы управления, который случаи использования Starlink в Украине и других странах выявили лишь частично. Международное гуманитарное право обязывает государства проводить различие между военными целями и гражданскими объектами, однако терминал, обслуживавший утром диссидента, уже к полудню может стать объектом военного удара.

Не существует устоявшейся международной системы критериев, позволяющей определить, в каких случаях создание помех работе коммерческой спутниковой сети следует рассматривать как применение силы в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Никакие нормы не регулируют вопрос о том, является ли тайная доставка коммерческого оборудования актом информационной войны. Не существует механизма привлечения частного оператора к ответственности в тех случаях, когда мнения его генерального директора влияют на исход боевых действий. Также отсутствует четкий консенсус относительно обязательств операторов коммерческих спутниковых систем, которые в режиме реального времени используются как в гражданских, так и в военных целях.

Стратегическая связь сегодня — это скорее вопрос государственного управления, чем географии. Пропускная способность поступает с орбиты. Информационные ресурсы приобретаются по подписке. Суверенитет всё чаще реализуется через взаимоотношения с частными компаниями, соглашения о доступе, заключаемые на основе переговоров, и спорные технические настройки. Государство, которое не будет рассматривать коммерческую спутниковую инфраструктуру как стратегическую зависимость — со всеми вытекающими отсюда требованиями к дисциплине, резервированию и правовой базе, — в кризисной ситуации обнаружит, что этой зависимостью управляют другие.

Новая геополитика Starlink уже наступила. Вопрос в том, будут ли государства ее регулировать или просто реагировать на происходящее.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

