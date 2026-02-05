Угроза для Starlink: Китай создал первое в мире микроволновое оружие на 20 ГВт, — СМИ

СМИ сообщают, что китайские ученые создали первое в мире микроволновое оружие с мощностью 20 ГВт. Оно якобы способно нарушать работу или даже наносить вред спутникам Starlink.

О новом оружии КНР, способном стрелять всплесками продолжительностью 60 секунд, пишет 5 февраля South China Morning Post. Устройство под названием TPG1000Cs находится в Северо-Западном институте ядерных технологий в городе Сиань в провинции Шэньси.

По словам журналистов, новое микроволновое оружие "может стать худшим кошмаром Starlink".

Система TPG1000Cs заявлена как первый в мире компактный драйвер для мощного микроволнового (High Power Microwave, HPM) оружия. По словам разработчиков, она может выдавать беспрецедентные 20 гигаватт мощности в течение одной полной минуты.

Ранее подобные известные системы могли непрерывно работать не более, чем три секунды. Также TPG1000Cs намного компактнее предыдущих аналогов.

Відео дня

Разработка имеет длину 4 метра и вес 5 тонн. Журналисты утверждают, что микроволновое оружие мощностью более 1 гигаватта способно серьезно нарушить работу или навредить спутникам Starlink на низкой околоземной орбите.

Что известно о микроволновом оружии КНР

О том, что Китай создает скорострельное микроволновое оружие мощностью 10 ГВт, СМИ сообщали в августе 2025 года. Заявлялось, что оно будет способно выпускать лучи с частотой 126 миллионов выстрелов в секунду и поражать космические спутники.

В апреле 2025 года медиа рассказывали, что во время испытаний Северо-Западного института ядерных технологий (NINT) в Китае микроволновая пушка сделала 10 000 выстрелов без сбоев. Тогда сообщалось, что это оружие использует новейшие технологии вакуумной герметизации и сможет изменить баланс в глобальной гонке вооружений.

В декабре 2025 года сообщалось, что космическое оружие для сбивания Starlink разрабатывает Россия.