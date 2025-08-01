Погибель для спутников: Китай создает скорострельное микроволновое оружие мощностью 10 ГВт

Китайские военные инженеры представили конструкцию микроволнового оружия, теоретически способного испускать лучи мощностью 10 гигаватт с частотой 126 миллионов выстрелов в секунду.

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Они планируют использовать явление квантовой физики, которое впервые открыли ученые из лабораторий СССР во времена Холодной войны. Подробности передает издание South China Morning Post, ссылаясь на статью группы ученых из Академии военных наук НОАК и Ключевой лаборатории передовой науки и технологий в области сверхвысокочастотных волн высокой мощности. По мнению СМИ, в будущем новое оружие может поражать космические спутники.

Судя по описанию, концепция предусматривает компактное релятивистское электронно-лучевое устройство, которое использует неоднородную структуру замедленной волны и прецизионное управление с обратной связью для генерации быстрой последовательности микроволновых импульсов длительностью менее наносекунды. В основе работы лежит явление "сверхизлучения", которое обещает беспрецедентную пиковую мощность, эффективность и скорость стрельбы.

Компьютерное моделирование показывает, что система генерирует первый импульс с пиковой мощностью 16,6 ГВт, увеличивая входную мощность с эффективностью преобразования до 143%, не нарушая закон сохранения мощности. Вместо этого система использовала когерентное, лавинообразное излучение плотно сгруппированных электронов.

Последующие импульсы поддерживали мощность свыше 10 ГВт, каждый длился всего 0,77 наносекунды, с центральной частотой около 9,7 гигагерц. Такие характеристики позволят выйти за пределы ограничений, долгое время сдерживавших развитие мощного микроволнового оружия.

Ранее писали, почему российский комплекс микроволнового излучения "Фурор" провалился и не попал на фронт. Впервые систему представили в 2015 году как средство для борьбы с БПЛА и высокоточным оружием.

Тем временем, в США планируют вдвое увеличить дальность микроволнового оружия Leonidas. Производитель Epirus получил 43,5 млн долларов на модернизацию.