Загибель для супутників: Китай створює скорострільну мікрохвильову зброю потужністю 10 ГВт

Китайські військові інженери представили конструкцію мікрохвильової зброї, теоретично здатної випускати промені потужністю 10 гігават з частотою 126 мільйонів пострілів на секунду.

Related video

Вони планують використати явище квантової фізики, яке вперше відкрили вчені з лабораторій СРСР за часів Холодної війни. Подробиці передає видання South China Morning Post, посилаючись на статтю групи вчених з Академії військових наук НВАК і Ключової лабораторії передової науки і технологій у галузі надвисокочастотних хвиль високої потужності. На думку ЗМІ, у майбутньому нова зброя може вражати космічні супутники.

Судячи з опису, концепція передбачає компактний релятивістський електронно-променевий пристрій, що використовує неоднорідну структуру сповільненої хвилі та прецизійне керування зі зворотним зв'язком для генерації швидкої послідовності мікрохвильових імпульсів тривалістю менш як наносекунда. В основі роботи лежить явище "надвипромінювання", яке обіцяє безпрецедентну пікову потужність, ефективність і швидкість стрільби.

Комп'ютерне моделювання показує, що система генерує перший імпульс з піковою потужністю 16,6 ГВт, збільшуючи вхідну потужність з ефективністю перетворення до 143%, не порушуючи закон збереження потужності. Замість цього система використовувала когерентне, лавиноподібне випромінювання щільно згрупованих електронів.

Наступні імпульси підтримували потужність понад 10 ГВт, кожен тривав лише 0,77 наносекунди, з центральною частотою близько 9,7 гігагерц. Такі характеристики дадуть змогу вийти за межі обмежень, які тривалий час стримували розвиток потужної мікрохвильової зброї.

Раніше писали, чому російський комплекс мікрохвильового випромінювання "Фурор" провалився і не потрапив на фронт. Уперше систему представили у 2015 році як засіб для боротьби з БПЛА і високоточною зброєю.

Тим часом у США планують удвічі збільшити дальність мікрохвильової зброї Leonidas. Виробник Epirus отримав 43,5 млн доларів на модернізацію.