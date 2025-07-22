Провал системи "Фурор": чому російська мікрохвильова зброя не потрапила на фронт (фото)

Уперше з 2015 року Росія публічно показала мобільний комплекс мікрохвильового випромінювання "Фурор", призначений для боротьби з безпілотниками й високоточною зброєю. Однак не в рамках військових навчань або бойового застосування, а як музейний експонат у бронетанковому музеї в Кубинці.

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Згідно з опублікованими ресурсом Btvt.info фото, установка, як і раніше, має статус прототипу і, як заявляють росіяни, перебуває на етапі тестів і доопрацювання. Сам проєкт було вперше представлено в закритій частині виставки "Армія-2015", і відтоді жодних підтверджень його практичного застосування не надходило.

Система "Фурор": оцінка експертів

Оглядачі Defense Express зазначили, що система "Фурор" монтується на шасі ЗРК "Бук" і, за заявою розробників, містить релятивістський мікрохвильовий генератор, дзеркальну антену, передавальну систему і блок управління. Її призначення — виведення з ладу ворожих безпілотників і керованих боєприпасів за допомогою потужного спрямованого електромагнітного імпульсу.

Особливу увагу викликала заявлена дальність ураження — понад 10 км у круговому секторі. Це суттєво перевершує показники чинних західних аналогів. Наприклад, американська система Leonidas від компанії Epirus зараз демонструє ефективну дальність ураження до 2 км, а в перспективі — до 4 км. Така різниця ставить під сумнів реалістичність російських характеристик.

Експерти припускають, що проєкт "Фурор" може виявитися черговим прикладом "диво-зброї", розробленої радше для освоєння бюджету, ніж для реального застосування. Подібна історія вже повторювалася з іншими "інноваціями" — такими як БПЛА С-70 "Мисливець", лазерний комплекс "Пересвіт" і безпілотні версії БМП-3, ефективність яких так і не було доведено.

"Так чи інакше, хоча технологія має свій потенціал, сумнівно, що росіяни зможуть реалізувати таку систему. Звичайно, вони можуть продовжити вкидати кошти в розробку, але із заявленими характеристиками це залишається фантастикою", — наголосили фахівці.

Раніше повідомлялося, що електромагнітна зброя зі спрямованим випромінюванням Leonidas від компанії Epirus отримає нову версію зі значно розширеними можливостями. Серед запланованих поліпшень — більш ніж удвічі більша дальність ураження та на 30% більша потужність.