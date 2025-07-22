Провал системы "Фурор": почему российское микроволновое оружие не попало на фронт

Впервые с 2015 года Россия публично показала мобильный комплекс микроволнового излучения «Фурор», предназначенный для борьбы с беспилотниками и высокоточным оружием. Однако не в рамках военных учений или боевого применения, а в качестве музейного экспоната в бронетанковом музее в Кубинке.

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Согласно опубликованным ресурсом Btvt.info фото, установка по-прежнему носит статус прототипа и, как заявляют россияне, находится на этапе тестов и доработки. Сам проект был впервые представлен в закрытой части выставки «Армия-2015», и с тех пор никаких подтверждений его практического применения не поступало.

Система “Фурор”: оценка экспертов

Обозреватели Defense Express отметили, что система «Фурор» монтируется на шасси ЗРК «Бук» и, по заявлению разработчиков, включает в себя релятивистский микроволновый генератор, зеркальную антенну, передающую систему и блок управления. Ее назначение — вывод из строя вражеских беспилотников и управляемых боеприпасов с помощью мощного направленного электромагнитного импульса.

Особое внимание вызвала заявленная дальность поражения — более 10 км в круговом секторе. Это существенно превосходит показатели действующих западных аналогов. Например, американская система Leonidas от компании Epirus сейчас демонстрирует эффективную дальность поражения до 2 км, а в перспективе — до 4 км. Такая разница ставит под сомнение реалистичность российских характеристик.

Эксперты предполагают, что проект «Фурор» может оказаться очередным примером «чудо-оружия», разработанного скорее для освоения бюджета, чем для реального применения. Подобная история уже повторялась с другими «инновациями» — такими как БПЛА С-70 «Охотник», лазерный комплекс «Пересвет» и беспилотные версии БМП-3, эффективность которых так и не была доказана.

“Так или иначе, хотя технология имеет свой потенциал, сомнительно, что россияне смогут реализовать такую систему. Конечно, они могут продолжить вбрасывать средства в разработку, но с заявленными характеристиками это остается фантастикой”, — подчеркнули специалисты.

Ранее сообщалось, что электромагнитное оружие с направленным излучением Leonidas от компании Epirus получит новую версию со значительно расширенными возможностями. Среди запланированных улучшений — более чем вдвое большая дальность поражения и на 30% больше мощность.