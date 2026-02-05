Загроза для Starlink: Китай створив першу у світі мікрохвильову зброю на 20 ГВт, — ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що китайські вчені створили першу у світі мікрохвильову зброю з потужністю 20 ГВт. Вона нібито здатна порушувати роботу чи навіть завдавати шкоди супутникам Starlink.

Про нову зброю КНР, здатну стріляти сплесками тривалістю 60 секунд, пише 5 лютого South China Morning Post. Пристрій під назвою TPG1000Cs знаходиться у Північно-Західному інституті ядерних технологій у місті Сіань в провінції Шеньсі.

За словами журналістів, нова мікрохвильова зброя "може стати найгіршим кошмаром Starlink".

Система TPG1000Cs заявлена як перший у світі компактний драйвер для потужної мікрохвильової (High Power Microwave, HPM) зброї. За словами розробників, вона може видавати безпрецедентні 20 гігаватів потужності протягом однієї повної хвилини.

Раніше подібні відомі системи могли безперервно працювати не більше, ніж три секунди. Також TPG1000Cs набагато компактніша за попередні аналоги.

Розробка має довжину 4 метри та вагу 5 тонн. Журналісти стверджують, що мікрохвильова зброя потужністю понад 1 гігават здатна серйозно порушити роботу або нашкодити супутникам Starlink на низькій навколоземній орбіті.

Що відомо про мікрохвильову зброю КНР

Про те, що Китай створює скорострільну мікрохвильову зброю потужністю 10 ГВт, ЗМІ повідомляли у серпні 2025 року. Заявлялося, що вона буде здатна випускати промені з частотою 126 мільйонів пострілів на секунду та вражати космічні супутники.

У квітні 2025 року медіа розповідали, що під час випробувань Північно-Західного інституту ядерних технологій (NINT) у Китаї мікрохвильова гармата зробила 10 000 пострілів без збоїв. Тоді повідомлялося, що ця зброя використовує новітні технології вакуумної герметизації та зможе змінити баланс у глобальних перегонах озброєння.

В грудні 2025 року повідомлялося, що космічну зброю для збиття Starlink розробляє Росія.