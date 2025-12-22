РФ розробляє космічну зброю для збиття Starlink: хмара гранул на висоті 550 км, — AP

Російська Федерація планує створити космічну зброю проти супутників Starlink, щоб позбавити Збройні сили України супутникового зв'язку, повідомило медіа Associated Press. Джерела у розвідці показали звіти, у яких справді ідеться про такі розробки. Як діятиме нова російська космічна зброя і наскільки реальним є план збиття супутників, уламки від яких шкодитимуть і МКС, і об'єктам Китаю.

Нова зброя РФ матиме "зонний ефект" та оточуватиме супутники Starlink хмарою з сотень тисяч мікрогранул, пояснюється у матеріалі AP. Аналітики зауважили, що це може призвести не "неконтрольованого хаосу" на орбіті. Дані розвідки свідчать, що попри таку загрозу, росіяни продовжують розробку, але поки не ясно, коли буде готова зброя. При цьому AP нагадало, що ЗС РФ отримали комплекс С-500, який, як заявляють у Кремлі, уміє збивати цілі у космосі.

Суть ідеї РФ полягає у тому, що на рівні 550 км, де рухаються супутники Starlink, закинуть хмару гранул, яка має оточити обрані об'єкти та пошкодити їхню роботу. Розвідки пояснили, що гранули будуть настільки малі, що їх не можливо зафіксувати з Землі. Втім, коли кілька супутників поспіль вийдуть з ладу, то це покаже, що зброя справді діє. Також зауважується, що шкода полягатиме в тому, що гранули проб'ють сонячні панелі і Starlink перестануть працювати.

Джерела медіа не пояснили, яким чином гранули закидатимуть на висоту 550 км та яку кількість супутників (яких на сьогодні майже 10 тис.) планують пошкодити росіяни. Одним з аргументом на користь серйозності намірів РФ є заяви Москви про виведення ядерної зброї у космос, пояснили журналісти.

Медіа звернулось за коментарями у РФ, SpaceX та поспілкувалось з аналітиками та фахівцями. Були думки, що росіяни навряд чи наважаться на таку космічну зброю, оскільки вона може пошкодити інші об'єкти — РФ та Китаю. Наприклад, нижче рухається у космосі Міжнародна космічна станція і хмара уламків від Starlink буде надто небезпечною. З іншого боку, є думка, що такі ідеї висловлюють російські науковці як "експеримент", який їх цікавить як такий, або як проєкт, на який зможуть отримати державне фінансування. Втім, про те, що проєкт космічної зброї справді існує, підтверджують два джерела з розвідки країн НАТО та звіти, які на власні очі бачили журналісти, ідеться у статті.

"Якщо повідомлення про систему ядерної зброї точні, і вони готові її розробляти та готові йти до цього, то мене не шокує, що щось зовсім не таке, але не менш шкідливе, знаходиться в їхньому арсеналі розробки", — процитувало AP слова командувача Космічного відділу канадських збройних сил, бригадного генерала Крістофера Хорнера.

Війна РФ і Starlink — деталі

Зазначимо, Фокус писав про важливість Starlink для ЗСУ і про те, які можуть бути наслідки після втрати супутникового зв'язку. Серед іншого, у перші місяці війни SpaceX навмисно вимикало термінали поблизу Криму і це зірвало спецоперацію ГУР, яку планували провести на півострові. Крім того, восени 2025 року стався збій Starlink по усьому фронту, і про це написав командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді. Втім, після цього військові та експерти пояснили, що у деяких підрозділах мають альтернативні засоби зв'язку, і цей досвід варто було б поширити на інші бригади.

РФ також використовує Starlink на фронті. Наприклад, українські військові розповіли, що наявність терміналів у ЗС РФ допомогла росіянам окупувати Вугледар у 2023 році. У 2024 році термінали помітили на дронах-камікадзе Shahed, якими росіяни атакували українців.

Нагадуємо, українське командування планує створити Космічні сили ЗСУ, встановило дедлайн та пояснило, чим займатимуться нові війська. Тим часом 20 грудня Космічні війська США відзначили шосту річницю створення: Фокус розповів, чому американці вирішили не збивати російські супутники.