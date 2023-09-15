"Серйозні проблеми": використання Маском Starlink порушує нацбезпеку США, — Bloomberg

За даними Вашингтона, комітет американського Сенату розгляне це питання в ширшому обсязі, зокрема, про "величезну роль, яку пан Маск і його компанія взяли на себе".

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Комітет американського Сенату зі збройних сил, який проводить розслідування щодо обмежень, запроваджених Ілоном Маском на роботу супутникового інтернету Starlink поблизу Криму, окупованого російськими військами, з метою запобігання можливій агресії в Україні, виявив серйозні проблеми, що стосуються забезпечення національної безпеки. Про це пише Bloomberg.

Голова комітету Джек Рід заявив, що інформація про використання Starlink виявила "серйозні проблеми у сфері забезпечення національної безпеки", і підкреслив, що комітет активно розглядає це питання.

Рід також повідомив, що комітет розгляне це питання в ширшому обсязі, зокрема, про "величезну роль, яку пан Маск і його компанія взяли на себе".

"Ні Ілон Маск, ні будь-який приватний громадянин не можуть мати останнє слово, коли йдеться про національну безпеку США", — сказав Рід.

Інші сенатори-демократи в комітеті вимагають від Міністерства оборони відповідей, чому саме Ілон Маск, а не чиновник уряду США, вирішував, коли Україна може використовувати супутникову мережу.

Ілон Маск і операція ГУР у Криму

За кілька днів до виходу книги-біографії Ілона Маска стало відомо про його можливу причетність до зникнення сигналу супутників Starlink біля Криму в перші місяці вторгнення РФ в Україну. Повідомлялося, що він це зробив нібито через страх початку ядерної війни на кшталт "Перл Гарбора".

Це вплинуло на спецоперацію ГУР Міноборони України. Українська розвідка намагалася пошкодити військові кораблі ЧФ РФ у бухті окупованого півострова. Спеціальні морські дрони втратили керування і не дійшли до цілі.

У ГУР прямо не підтвердили, що операція була зірвана саме через відсутність сигналу. Зі свого боку, Ілон Маск заявив, що він зв'язок над Кримом не вимикав, бо "просто його не вмикав".