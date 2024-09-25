Зв'язок на 2 000 км: РФ встановила Starlink на "Шахеди" для обстрілу 25 вересня (фото)

Дрон-камікадзе "Шахед" ЗС РФ отримав Starlink для зворотного зв'язку необмеженої дальності, пояснили аналітики. Ілон Маск не коментував ситуацію.

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Російські конструктори прилаштували на дрони-камікадзе "Шахед" термінали Starlink компанії SpaceX мільярдера з США Ілона Маска. Завдяки цій модернізації безпілотник може використовуватись для розвідки позицій сил протиповітряної оборони. Крім того, його зможуть скерувати за новою траєкторією, щоб відпрацювати по цілі, потрібній ЗС РФ. Про модернізацію російських дронів з використанням західних технологій повідомили аналітики порталу Defense Express.

Аналітики заявили, що з власних джерел отримали фотографії уламків "Шахедів", якими росіяни атакували українців в ніч на 25 вересня. Серед уламків помітили залишки устаткування з логотипом Starlink. Огляд уламків показав, що засоби супутникового зв'язку американської компанії SpaceX містились у спеціальній порожнині у фюзеляжі. Завдяки цьому пристосуванню ударний дрон ЗС РФ отримав можливість передавати сигнал на відстань польоту — тобто до 2 тис. км, ідеться у статті на DE.

На порталі опублікували дві фотографії уламків російських безпілотників. На першій — уламки "Шахеда", викладені рядочком на траві у невстановленій місцевості. На другій — збільшений фрагмент, на якому чітко бачимо логотип Starlink.

Дрони РФ та Starlink - уламки "Шахедів" після атаки 25 вересня Фото: Defense Express Дрони РФ та уламок терміналу Starlink 25 вересня Фото: Defense Express

У статті пояснили, які нові можливості отримали вдосконалені "Шахеди" ЗС РФ. По-перше, вони можуть знімати місцевість під час польоту і передавати її російським операторам. Таким чином ЗС РФ вестимуть розвідку і можуть виявити засоби ППО України, наголосили аналітики. По-друге, зв'язок дає можливість скорегувати траєкторію вже після пуску. При цьому зв'язок має "необмежену дальність", написали на DE.

"Йде про дуже широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та зміну польотного завдання на будь-якій відстані", — підсумували аналітики.

На сторінці власника Starlink та SpaceX Ілона Маска у соцмережі X (Twitter) поки що немає коментарів щодо термінала супутникового зв'язку, який потрапив на територію країни--агресора і вільно працював.

Дрони РФ та Starlink

Раніше Фокус писав про платформу супутникового зв'язку Starlink, пов'язану з компанією SpaceX американського мільярдера Ілона Маска. Наприклад, ГУР Міноборони у 2023 повідомило, що антени зв'язку під час однієї з атак на ЗС РФ в Криму раптово перестали працювати. Взимку 2023 директор Starlink заявив про обмеження, яке можуть запровадити для ЗСУ через те, що апаратуру використовують у складі зброї.

Тим часом з зими 2024 року українська розвідка розповіла, що Starlink виявили у росіян прямо на лінії фронту. ГУР почало полювання на пристрої, а розслідувачі з'ясували, що РФ отримує апаратуру нелегально, серед іншого, через Польщу. У серпні цього ж року російське командування вихвалялось морським дроном "Мурена-300", який обладнали засобами супутникового зв'язку Ілона Маска.

Нагадуємо, влітку та восени 2024 року очільник Чечні Рамзан Кадиров показав, як роз'їжджає на автомобілі Tesla Cybertruck, за який особисто подякував Маску. Тим часом в ніч на 25 вересня ЗС РФ запустили по Україні 32 дрони-камікадзе "шахед", які атакували центральні та південні області.