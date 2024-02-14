Підключають через Польщу: ЗМІ дізналися, як РФ використовує Starlink в Україні

За інформацією журналістів, облікові записи Starlink активують через Польщу за допомогою проксі-серверів. При цьому самі термінали компанії Ілона Маска можна забрати безпосередньо у Москві.

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Російська армія купує термінали супутникового зв'язку Starlink у приватних продавців і використовує їх на окупованих територіях України, підключаючи до мереж у Польщі через проксі-сервери НАТО. Про це пише Newsweek із посиланням на незалежний сайт журналістських розслідувань "Важные истории".

Після того, як російську схему Starlink через проксі-сервери НАТО було розкрито в доповіді спецслужб, журналісти "Важных историй" поговорили з представниками трьох російських сайтів, які пропонували на продаж Starlink. Ті уточнили, що термінали працюють тільки поруч з українськими кордонами — у глибині Росії їх використовувати не вийде. Водночас менеджери підтвердили, що особисті облікові записи на їхніх терміналах підключаються до мережі пристроїв Starlink, якими управляє аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX, через Польщу, а третій назвав просто "європейську країну".

"Загалом продавці обіцяють, що їхні термінали безперебійно працюватимуть на окупованих територіях України, включно з Кримом, а також в європейському анклаві РФ Калінінграді та на Камчатці поблизу Японії", — пишуть "Важные истории".

Вони стверджують, що, за словами російських продавців, усі термінали, що є в продажу, вже налаштовані і готові до використання. У наявності — "версії V1, V2 RV і SL Global", а товар можна забрати особисто в районі Москви Хорошево-Мневники в житлових будинках біля ТЦ "Авіапарк" на Ходинському полі і біля житлового будинку по вулиці Генерала Глаголєва.

При цьому українська військова розвідка повідомляє, що російські окупанти дедалі частіше використовують термінали Starlink на полі бою, а продають їх через численні російські інтернет-магазини, куди постачають через посередників у Дубаї.

Newsweek зв'язався з міністерствами закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів, Польщі та Росії для отримання коментарів електронною поштою. На момент публікації відповідей не було.

Реакція компанії SpaceX

Водночас Маск продовжує стверджувати, що Starlink не постачається в Росію "прямо або опосередковано". SpaceX у відповідь на електронний лист Newsweek не надала коментар, натомість пославшись на заяву Маска в соцмережі X.

"SpaceX не веде жодного бізнесу з російським урядом або його збройними силами", — йдеться в заяві Маска.

При цьому компанія SpaceX заявила, що Starlink не активний у Росії, а це означає, що сервіс не працюватиме в цій країні.

"SpaceX ніколи не продавала Starlink у Росії, а також не відправляла обладнання в Росію. Якщо російські магазини заявляють, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів. Starlink також не працює в Дубаї і його не можна придбати в Дубаї — SpaceX не здійснює туди постачання. Крім того, Starlink не уповноважила будь-яких сторонніх посередників, реселерів або дистриб'юторів будь-якого роду продавати Starlink у Дубаї", — переконує компанія.

І додає, що якщо SpaceX, мовляв, дізнається, що термінал Starlink використовується стороною, яка перебуває під санкціями, або неавторизованою стороною, то вони розслідують претензію і вживуть "заходів щодо деактивації терміналу, якщо це підтвердиться".

Насправді в заяві прямо не порушувалося питання про потенційне використання Starlink за межами Росії, а саме на окупованих територіях України, що породжує подальші спекуляції.

"Мапа географії розташування Starlink на її вебсайті, мабуть, охоплює, щонайменше, деякі оспорювані території і території, окуповані Росією", — припускають журналісти.

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Попри контрабандні Starlink: у росіян залишаються проблеми зі зв'язком, — ГУР (відео)

Нагадаємо, 8 лютого в соцмережах з'явилися повідомлення, що ЗС РФ постачають термінали Starlink через ОАЕ. Військовий Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" розповів, що в закритій групі росіяни обговорювали досвід використання Starlink на передовій у південній частині України.

10 лютого в ГУР підтвердили, що російські окупанти використовують супутникові пристрої SpaceX Starlink на території України.