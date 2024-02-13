Попри контрабандні Starlink: у росіян залишаються проблеми зі зв'язком, — ГУР (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, використання окупантами Starlink демонструє всім, що "друга армія світу" не може обійтися без крадених терміналів.

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Російські окупанти застосовують на тимчасово окупованих територіях контрабандні термінали Starlink, які вони придбавають для воєнних дій проти України в арабських країнах, проте це не вирішує їхніх проблем із зв'язком. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

Він підкреслив, що це свідчить про певні проблеми у росіян із зв’язком, однак подібне глобальне вирішення проблеми насправді їм не допомагає, запевняє Юсов.

Крім того, за словами Юсова, таке "точкове рішення" ще й демонструє всім і повсюдно, як "друга армія світу" по суті не може обійтися без крадених "старлінків", що вчергове не збігається із російською пропагандою.

Що відомо про Starlink у російських військових

Нагадаємо, що росіяни закуповують термінали Starlink в арабських країнах, про що українська розвідка дізналася з перехоплених розмов окупантів.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: держава-агресор Росія закуповує засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах", — повідомили в ГУР.

За словами одного із росіян, "араби привозять усе: дроти, Wi-Fi, роутер", а один термінал Starlink вартує для агресорів 200 тисяч рублів. Тобюто вартість закупівлі пристрою Starlink за такою схемою становить 200 000 рублів, або понад 2 100 доларів. Офіційно Starlink коштує до 600 доларів.

Однак уже цьогоріч покриття Starlink з'явилося у деяких районах тимчасово окупованих територій Луганської і Запорізької областей. ГУР підтвердило, що росіяни використовують Starlink на фронті.

Проте Ілон Маск запевнив, що Росії не продавали пристрої ні безпосередньо, ні опосередковано.

Нагадаємо, що обладнання Starlink Росія може використати для запуску непомітних морських дронів по Україні, які б складно було відрізнити від українських безпілотних катерів. ЗС РФ хотіли б атакувати ними Одесу та кораблі в українській акваторії.

Раніше повідомлялося, що ГУР почало полювання на Starlink окупантів на фронті. У ГУР кажуть, що від початку 2024 року встановлення і використання окупантами Starlink стало системним і налагодженим.

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Замаскувати морські дрони під українські: для чого військам РФ потрібен Starlink

Нагадаємо, 8 лютого у соцмережах з’явились повідомлення, що ЗС РФ поставляють термінали Starlink через ОАЕ. Військовий Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" розповів, що у закритій групі росіяни обговорювали досвід використання Starlink на передовій у південній частині України.

10 лютого у ГУР підтвердили, що російські окупанти використовують супутникові пристрої SpaceX Starlink на території України.