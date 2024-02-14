Подключают через Польшу: СМИ узнали, как РФ использует Starlink в Украине

По информации журналистов, учетные записи Starlink активируют через Польшу при помощи прокси-серверов. При этом сами терминалы компании Илона Маска можно забрать прямо в Москве.

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Российская армия приобретает терминалы спутниковой связи Starlink у частных продавцов и использует их на оккупированных территориях Украины, подключая к сетям в Польше через прокси-серверы НАТО. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на независимый сайт журналистских расследований "Важные истории".

После того, как российская схема Starlink через прокси-серверы НАТО была раскрыта в докладе спецслужб, журналисты "Важных историй" побеседовали с представителями трех российских сайтов, которые предлагали на продажу Starlink. Те уточнили, что терминалы работают только рядом с украинскими границами — в глубине России их использовать не получится. Вместе с тем менеджеры подтвердили, что личные учетные записи на их терминалах подключаются к сети устройств Starlink, которыми управляет аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX, через Польшу, а третий назвал просто "европейскую страну".

"В целом продавцы обещают, что их терминалы будут бесперебойно работать на оккупированных территориях Украины, включая Крым, а также в европейском анклаве РФ Калининграде и на Камчатке близ Японии", — пишут "Важные истории".

Они утверждают, что, по словам российских продавцов, все терминалы, находящиеся в продаже, уже настроены и готовы к использованию. В наличии — "версии V1, V2 RV и SL Global", а товар можно забрать лично в районе Москвы Хорошево-Мневники в жилых домах около ТЦ "Авиапарк" на Ходынском поле и возле жилого дома на улице Генерала Глаголева.

При этом украинская военная разведка сообщает, что российские оккупанты все чаще используют терминалы Starlink на поле боя, а продаются они через многочисленные российские интернет-магазины и поставляются через посредников в Дубае.

Newsweek связался с министерствами иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов, Польши и России для получения комментариев по электронной почте. На момент публикации ответов не было.

Реакция компании SpaceX

В то же время Маск продолжает утверждать, что Starlink не поставляется в Россию "прямо или косвенно". SpaceX в ответ на электронное письмо Newsweek не предоставила комментарий, вместо этого сославшись на заявление Маска в соцсети X.

"SpaceX не ведет никакого бизнеса с российским правительством или его вооруженными силами", — говорится в заявлении Маска.

При этом компания SpaceX заявила, что Starlink не активен в России, а это означает, что сервис не будет работать в этой стране.

"SpaceX никогда не продавала Starlink в России, а также не отправляла оборудование в Россию. Если российские магазины заявляют, что продают Starlink для обслуживания в этой стране, они обманывают своих клиентов. Starlink также не работает в Дубае и его нельзя приобрести в Дубае — SpaceX не осуществляет туда поставки. Кроме того, Starlink не уполномочила каких-либо сторонних посредников, реселлеров или дистрибьюторов любого рода продавать Starlink в Дубае", — убеждает компания.

И добавляет, что если SpaceX, мол, узнает, что терминал Starlink используется стороной, находящейся под санкциями или неавторизованной стороной, то они расследуют претензию и примут "меры по деактивации терминала, если это подтвердится".

На самом деле в заявлении прямо не затрагивался вопрос о потенциальном использовании Starlink за пределами России, а именно на оккупированных территориях Украины, что порождает дальнейшие спекуляции.

"Карта географии, охваченной Starlink на ее веб-сайте, по-видимому, включает в себя, как минимум, некоторые оспариваемые территории и территории, оккупированные Россией", — предполагают журналисты.

Важно

Несмотря на контрабандные Starlink: у россиян остаются проблемы со связью, — ГУР (видео)

Напомним, 8 февраля в соцсетях появились сообщения, что ВС РФ поставляют терминалы Starlink через ОАЭ. Военный Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" рассказал, что в закрытой группе россияне обсуждали опыт использования Starlink на передовой в южной части Украины.

10 февраля в ГУР подтвердили, что российские оккупанты используют спутниковые устройства SpaceX Starlink на территории Украины.