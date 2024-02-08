Войска РФ используют Starlink на оккупированных территориях: терминалы получают из Дубая, — соцсети

По информации украинских военнослужащих, представителям РФ удалось обойти санкции и получить доступ к спутниковому интернету.

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В последнее время в соцсетях появились сообщения о том, что у россиян на оккупированных территориях есть доступ к системе Starlink, а терминалы поставляются из Дубая (ОАЭ) в обход санкций. Об этом пишут военнослужащие в своих микроблогах Х.

Сообщение о доступе ВС РФ к Starlink

Сообщение о доступе ВС РФ к Starlink

Скриншот комментариев к посту о слабом сигнале Starlink

Ко всему прочему, в РФ также предпринимали попытки отрезать Украину от доступа к спутниковому интернету. С начала полномасштабного вторжения использовались глушилки на танках, чтобы с помощь помех прервать спутниковый сигнал и связь с коммерческими спутниками. Такой подход применялся в отношении управляемых бомб и дронов, из-за чего украинским операторам приходилось действовать ближе к своим мишеням на передовой линии.

Но, сообщается, что такая тактика, в общем и целом, не была успешной.

"Россия, конечно же, хотела бы найти способ перекрыть доступ Украины к Starlink. Но об этом проще рассуждать, чем сделать — в силу архитектуры спутниковых созвездий", — сказал Брайан Виден, руководитель НКО Secure World Foundation.

В том, что касается радиоэлектронной борьбы, сигналы Starlink намного сложнее заглушить, поэтому российским хакерам до сих пор не удавалось взломать эту систему, объяснил он.

Сигнал Starlink мощнее и более концентрированный, потому что спутники работают на более низкой орбите по сравнению с геостационарными аналогами, отмечается на сайте Starlink.

Напомним, что Starlink использует дроны для поддержки интернет-покрытия, поскольку спутники не справляются.

Также сообщалось, что доброволец из США Натан Чен, воевавший за Украину больше года, рассказал, что благодаря интернету Starlink, трансляциям Google Meet и мессенджерам удается организовать командный пункт.