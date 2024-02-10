Все более системно: в ГУР подтвердили, что ВС РФ используют Starlink на фронте

По данным СМИ, российские захватчики все чаще используют на передовой Starlink. В украинской разведке рассказали, что такие случаи действительно были зафиксированы.

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В СМИ информировали, что российские оккупанты используют спутниковые устройства SpaceX Starlink на территории Украины. Это прокомментировал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов, как передали 10 февраля в LIGA.net.

"Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами этих устройств. Это начинает набирать системный характер", — сказал Юсов.

ВС РФ используют Starlink: что уже известно

8 февраля в соцсетях появились сообщения, что российским оккупантам поставляют через ОАЭ терминалы Starlink.

Военный Сергей Безкрестнов с позывным "Флеш" передавал, что россияне в закрытой группе обсуждали опыт использования Starlink на передовой в южной части Украины.

Офицер ВСУ Мирослав Гай также не исключает, что у российских захватчиков появились Starlink. По его словам, это возможно только вблизи линии соприкосновения, ведь в глубине захваченных территорий работу терминалов могут блокировать.

Компания SpaceX отрицает сотрудничество с РФ и заявила, что сервис не будет работать в России. Также пресс-служба заверила, что Starlink не продавали россиянам, а в Дубае спутниковая система не работает.

В Defense One со ссылкой на источники в Украине информировали, что факт использования Starlink оккупантами был обнаружен несколько месяцев назад. Однако такие случаи, по словам одного из неназванных собеседников, учащаются, и речь идет уже о десятках терминалов.

Напомним, Росгвардию перебросили к границе с Харьковской областью. В ВСУ озвучили вероятную цель страны-агрессора.

Эксперт BILD Юлиан Рёпке сообщил, что ВС РФ зашли в Новомихайловку в Донецкой области. По его словам, российские оккупанты заняли до 15% села.