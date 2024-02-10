"Будет тяжело": новые подробности использования россиянами Starlink в Украине (фото)

По словам сотрудника Гудзоновского института Брайана Кларка, оккупанты могут предоставить ложный сигнал GPS терминалу Starlink, чтобы он подумал, что пользователь находится на подконтрольной Украине территории.

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Российская Федерация, вероятно, использует спутниковые устройства Starlink компании SpaceX на территории Украины. Об этом пишет Defense One 9 февраля, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что по информации украинского источника, тот факт, что россияне применяют Starlink на передовой, был выявлен военным несколько месяцев назад. Еще один украинский источник констатировал, что использование оккупантами упомянутых устройств, похоже, растет. На данный момент речь идет о десятках терминалов.

"Когда их будут сотни, нам будет тяжело жить", — отметил источник.

Как отмечает автор публикации, использование российскими войсками Starlink усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные. По словам источника, россияне имеют возможность покупать Starlinks из-за границы.

"Он куплен через третьих лиц. Я поражен, что они не сделали этого раньше", — сказал собеседник издания.

Терминал Starlink на российской позиции Фото: Defense One

Старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк считает, что ВС РФ, возможно, скрывают использование Starlink от SpaceX. По его мнению, россияне могут предоставить ложный сигнал GPS терминалу Starlink, чтобы он подумал, что пользователь находится на территории, контролируемой Украиной.

В свою очередь инженер из Киева Олег Кутков, который занимается терминалами Starlink для военных Украины, сообщил о росте количества жалоб на стабильность связи и скорость на передовой.

По словам Куткова, терминалы активно закупаются и перепродаются российскими реселлерами, чего они совсем не скрывают.

"Закупка идет через третьи страны, на подставных лиц. Оплата идет так же. Отследить и прикрыть эти схемы невозможно, т.к. наши волонтеры так же по всем странам "пылесосят" терминалы и так же оплачивают с разных карт", — отметил он.

Напомним, 8 февраля украинский военный, эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" подтвердил техническую возможность россиян пользоваться спутниковой связью Starlink на оккупированной части Украины.

В SpaceX 8 февраля отреагировали на сообщения об использовании Starlink россиянами. В компании заявили, что не ведут никаких дел с российским правительством или его военными, а Starlink не активен на территории России.