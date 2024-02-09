Подавляют ли россияне Starlink на фронте: эксперт рассказал, как ВСУ улучшить связь

Сергей Бескрестнов рассказал о возможных причинах ухудшения связи на фронте и дал советы военным, что делать в такой ситуации.

Related video

В последнее время украинские военные замечали ухудшение связи Starlink на фронте. Военный специалист Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" рассказывает в собственном Telegram-канале, глушат ли россияне Starlink и какими еще могут быть причины ухудшения.

Эксперт отметил два главных факта: на фронте действительно многими подразделениями на востоке Украины ощущалось ухудшение связи Starlink, но сейчас проблем нет; во-вторых, россияне в последнее время намекают что они подавляли Starlink.

"Русский мир снова разгоняет намеки, что они давят Starlink. Действительно, у нас на Востоке ряд подразделений имел проблемы со скоростью, но сейчас они прошли", — отметил "Флеш".

В качестве причины проблем специалист называет несколько моментов. Первая из них — подавление GPS внутри сети Starlink. Сергей Бескрестнов говорит, что эта тема уже много раз обсуждалась и военные знают, что делать в таких случаях. Ранее Сергей Бескрестнов уже рассказывал, как улучшить связь Starlink когда глушат GPS. Для этого надо настроить приложение Starlink или покориться сторонней программой.

Также могут быть виноваты внутренние сбои в работе SpaceX. По словам специалиста, компания не всегда признает проблемы и сообщает о них публично.

Подавление входного тракта Starlink на частоте приема. Такие операции можно проводить с высоты на территориях в сотни метров. Подобные помехи можно находить анализаторами спектра, но у военных таких приборов мало.

Важно

Оккупанты применяют Starlink на фронте: в SpaceX рассказали, продавали ли терминалы России

К проблемам может приводить увеличение нагрузки на спутники с конкретной территории. Ее создают дополнительные подключения со стороны россиян. По словам Сергея Бескрестнова, сейчас выяснилось, что противник на линии соприкосновения тоже использует Starlink, и из-за этого качество связи может ухудшаться.

Также эксперт дает совет, как улучшить связь Starlink и выяснить, в чем проблема:

"Хотите понять в чем дело? При возникновении проблем закапывайте Старлинк минимум по грудь, при этом яма должна быть широкая (пару метров). Если проблема не исчезала, местная РЭБ и противник тут ни при чем."

Офицер ВСУ Мирослав Гай рассказал как враг может применять Starlink. Он поделился информацией о том, как противодействовать вражеским Starlink и также отметил ухудшение связи.