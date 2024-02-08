ВС РФ могли получить Starlink: в ВСУ рассказали, как враг их применяет (видео)

В России и на временно оккупированных территориях может блокироваться работа Starlink, поэтому оккупанты могут применять его только на линии соприкосновения, считает офицер ВСУ Мирослав Гай.

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Вооруженные силы Российской Федерации могли начать применять Starlink на фронте. Офицер ВСУ Мирослав Гай считает, что враг их использует в тех местах, в которых работают спутниковые модемы украинских бойцов. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"Если оккупанты смогли применить Starlink, это улучшает их систему связи", — сказал Мирослав Гай.

По его словам, украинские военные применяют Starlink для различных задач — от обычной связи до организации штабов. Он предполагает, что оккупанты могут пользоваться Starlink только на линии соприкосновения, поскольку в России и в глубине временно оккупированных территорий могут блокировать его работу.

Как бороться с вражескими Starlink

Гай отметил, что любую связь можно глушить с помощью системы РЭБ. Однако для этого нужно готовиться, понимать на каких частотах работает то или иное средство. Он рассказал, что если обратиться к компании SpaceX с просьбой выключить, условно говоря, возможное применение Starlink на передовой, то это будет означать, что без связи остаются и Силы обороны. Кроме этого, когда включается РЭБ, то глушится не только вражеская беспилотная авиация, но и собственная, если работает на том диапазоне, что и РЭБ.

Офицер ВСУ заявил, что нужно менять тактику, находить и уничтожать Starlink у россиян.

ВС РФ могли начать применять Starlink

8 февраля стало известно о том, что российские военные могли начать применять Starlink на временно оккупированных территориях, в частности терминалы им поставляются из Дубая. Украинский военный, эксперт по радиотехнологиям Сергей Безкрестнов с позывным "Флеш" рассказал, что враг приобрел большую партию Starlink. По его словам, ничто не мешает противнику пользоваться услугами глобального спутникового интернета при наличии техники.

Ухудшение связи Starlink

В соцсетях украинские военные начали рассказывать, что упала скорость интернета от Starlink. С их слов, проблемы со связью наблюдается последнего месяца, однако худшая ситуация — в течение этой недели.

Напомним, в сентябре 2023 года украинский военный специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" сообщил, что Starlink могут заблокировать на территории Украины, поскольку это частная сеть, которая имеет частного владельца — Илона Маска.

В октябре стало известно, что компания "Инфозащита" договорилась о сотрудничестве с SPX Technologies для того, чтобы обеспечить украинских бойцов средствами для противодействия БПЛА противника.