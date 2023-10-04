Глушить дроны ВС РФ станет проще: украинцев научат обращаться с платформой SPX CommTech

По состоянию на сейчас SPX Technologies поставила ВСУ десятки своих систем, но главная проблема заключалась в том, что в Украине не умеют их ремонтировать.

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Компания "Инфозащита" договорилась о сотрудничестве с SPX Technologies, чтобы обеспечить украинских военных средствами для противодействия беспилотным летательным аппаратам противника. Об этом пресс-служба "Инфозащиты" сообщила на официальном сайте.

Соглашение предусматривает расширенное обучение операторов для работы с платформой SPX CommTech и обеспечение полного сервисного обслуживания. Кроме того "Инфозащита" будет контролировать необходимый ремонт, обслуживание и диагностику конкретного оборудования. Соглашение также включает локализацию пользовательских интерфейсов и интеграцию аппаратуры с платформами ситуационной осведомленности.

Международная компания SPX Technologies, специализируется на системах противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также на средствах пеленгации систем связи. Платформа SPX CommTech позволяет военным обнаруживать, блокировать и использовать радиочастотные сигналы для улучшения коммуникационной разведки (COMINT) и подавлять дроны противника. Известно, что компания уже поставила более 100 таких систем украинской армии, а также войскам других стран по всему миру.

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"Средства радиоразведки SPX CommTech — надежные инструменты определения местоположения противника. Они давно знакомы нашим украинским военным и значительно усиливают украинскую армию", — заявил директор компании "Инфозащита" Ярослав Калинин. Он добавил, что в Украине большой проблемой было отсутствие технической поддержки со стороны производителя, но теперь ее получится устранить, ведь украинских инженеров научат обращаться с оборудованием, используя все доступные технологии.

Напомним, 3 октября стало известно, что австралийский "антишахед" Slinger заменит Украине дорогие ракеты. Малогабаритные воздушные цели противника комплекс Slinger уничтожает в ценовом диапазоне от $100 до $1000 в зависимости от типов боеприпасов. Slinger имеет 30 мм автоматическую пушку, прицельное оптическое средство, современный радар, что позволяет обнаруживать малогабаритные воздушные цели, а также сочетается с системой управления.

В конце августа СМИ также писали о том, что Украине "откроют" спутниковую связь Satcube. Терминалы Satcube работают не хуже, чем Starlink и не зависят от спутников SpaceX Илона Маска. К тому же, их сложнее заглушить средствами РЭБ, уверяют создатели.