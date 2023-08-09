Конец монополии Starlink. Украине "откроют" спутниковую связь Satcube: как это поможет ВСУ

Терминалы Satcube работают не хуже, чем Starlink и не зависят от спутников SpaceX Илона Маска. К тому же, их сложнее заглушить средствами РЭБ, уверяют создатели.

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Шведская компания Satcube поставит в Украину широкополосные терминалы, которые можно будет использовать для обеспечения интернет-соединения в пострадавших от войны районах, сообщает Dagens Nyheter. Как рассказал основатель и генеральный директор компании Якоб Каллмер, на первом этапе в страну привезут около сотни интернет-терминалов.

Satcube использует для связи спутниковую сеть американской Intelsat, а сумму заказа на терминалы на 70 миллионов шведских крон оплатит Германия. Портативный интернет-терминал Satcube весит около 8 кг и может обеспечивать широкополосное подключение через геостационарные спутники. Издание пишет, что Украина узнала о Satcube после того, как несколько гуманитарных организаций и журналистов использовали оборудование шведской компании для работы в нашей стране.

Якоб Каллмер с терминалом Satcube Фото: Satcube

Терминалы Satcube могут обеспечивать скорость до 70 мегабит в секунду, что соответствует максимальной скорости телефона с подключением 4G. Задержка, с другой стороны, выше, до одной секунды, потому что спутники находятся на орбите на высоте примерно 35 000 километров.

После российского вторжения компания Илона Маска предоставила Украине более 40 000 спутниковых терминалов, подключенных к спутниковой сети Starlink. Они могут обеспечить более высокую скорость передачи и меньшую задержку, но, в свою очередь, соединение с геостационарными спутниками, с которыми работает Satcube, сложнее прервать.

Satcube более устойчива к помехам РЭБ, чем Starlink Фото: Satcube

У Satcube нет информации о том, как именно их оборудование будет использоваться в Украине. Решения компании разрабатываются для гражданского сектора, но говорят, что в Украине вполне могут применять как в мирных, так и в военных целях.

"Это может быть что угодно, от связи с полевыми госпиталями до поддержания связи в полевых условиях", — говорит Якоб Каллмер.

Для Satcube это самый крупный заказ, полученный компанией на сегодня. Satcube была основана как консалтинговая компания, но с 2017 года занимается производством терминалов для подключения к спутникам. В настоящее время у компании около 1000 пользователей, а производство около 500 терминалов в год происходит в Карлстаде (Швеция).

Осенью компания переносит свое производство на более крупный завод в том же городе и хочет увеличить производство терминалов в течение нескольких лет. Так же Satcube собирается начать обеспечивать спутниковую связь совместно с британской Oneweb.

Напомним, Илон Маск в октябре прошлого года заявил, что не в состоянии дальше бесплатно предоставлять терминалы Starlink для Украины. Пентагон договорился с миллиардером, что американское правительство оплатит эти поставки.

Однако уже вскоре Маск попытался отключить терминалы в зоне боевых действий для наших ВСУ. Илон заявил, что просто "не хочет доводить дело до третьей мировой войны". Пентагону вновь пришлось поговорить с миллиардером, и хотя конкретного результата переговоров не последовало, но перебоев со связью больше не возникало.