Кінець монополії Starlink. Україні "відкриють" супутниковий зв'язок Satcube: як це допоможе ЗСУ

Термінали Satcube працюють не гірше, ніж Starlink і не залежать від супутників SpaceX Ілона Маска. До того ж, їх складніше заглушити засобами РЕБ, запевняють творці.

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Шведська компанія Satcube поставить в Україну широкосмугові термінали, які можна буде використовувати для забезпечення інтернет-з'єднання в постраждалих від війни районах, повідомляє Dagens Nyheter. Як розповів засновник і генеральний директор компанії Якоб Каллмер, на першому етапі в країну привезуть близько сотні інтернет-терміналів.

Satcube використовує для зв'язку супутникову мережу американської Intelsat, а суму замовлення на термінали на 70 мільйонів шведських крон оплатить Німеччина. Портативний інтернет-термінал Satcube важить близько 8 кг і може забезпечувати широкосмугове підключення через геостаціонарні супутники. Видання пише, що Україна дізналася про Satcube після того, як кілька гуманітарних організацій і журналістів використовували обладнання шведської компанії для роботи в нашій країні.

Якоб Каллмер із терміналом Satcube Фото: Satcube

Термінали Satcube можуть забезпечувати швидкість до 70 мегабіт на секунду, що відповідає максимальній швидкості телефону з підключенням 4G. Затримка, з іншого боку, вища, до однієї секунди, тому що супутники перебувають на орбіті на висоті приблизно 35 000 кілометрів.

Після російського вторгнення компанія Ілона Маска надала Україні понад 40 000 супутникових терміналів, підключених до супутникової мережі Starlink. Вони можуть забезпечити вищу швидкість передачі і меншу затримку, але, зі свого боку, з'єднання з геостаціонарними супутниками, з якими працює Satcube, складніше перервати.

Satcube стійкіша до перешкод РЕБ, ніж Starlink Фото: Satcube

У Satcube немає інформації про те, як саме їхнє обладнання використовуватимуть в Україні. Рішення компанії розробляються для цивільного сектору, але кажуть, що в Україні цілком можуть застосовувати як у мирних, так і у військових цілях.

"Це може бути що завгодно, від зв'язку з польовими госпіталями до підтримання зв'язку в польових умовах", — каже Якоб Каллмер.

Для Satcube це найбільше замовлення, отримане компанією на сьогодні. Satcube була заснована як консалтингова компанія, але з 2017 року займається виробництвом терміналів для підключення до супутників. Наразі у компанії близько 1000 користувачів, а виробництво близько 500 терміналів на рік відбувається в Карлстаді (Швеція).

Восени компанія переносить своє виробництво на більший завод у тому ж місті і хоче збільшити виробництво терміналів протягом кількох років. Так само Satcube збирається почати забезпечувати супутниковий зв'язок спільно з британською Oneweb.

Нагадаємо, Ілон Маск у жовтні минулого року заявив, що не в змозі далі безкоштовно надавати термінали Starlink для України. Пентагон домовився з мільярдером, що американський уряд оплатить ці поставки.

Однак уже незабаром Маск спробував відключити термінали в зоні бойових дій для наших ЗСУ. Ілон заявив, що просто "не хоче доводити справу до третьої світової війни". Пентагону знову довелося поговорити з мільярдером, і хоча конкретного результату переговорів не було, але перебоїв зі зв'язком більше не виникало.