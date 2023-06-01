Пентагон сплатив Starlink для України: контракт із Ілоном Маском уже підписано

У заяві Міноборони США йдеться про те, що вони продовжують роботу з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити для українців стійкі супутникові та комунікаційні можливості.

Related video

Міноборони США сплатить Україні сервіс супутникового зв'язку Starlink підприємця Ілона Маска. Зараз Пентагон вже має укладений контракт з компанією Starlink на надання сервісу для України, про це йдеться в офіційній заяві оборонного відомства, передає Sky News.

"Ми продовжуємо роботу з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні стійкі супутникові та комунікаційні можливості, яких вони потребують", — йдеться у заяві Міноборони США.

Система Starlink забезпечує швидкісний доступ до інтернету в найскладніших умовах — будь то віддалені райони, де немає стабільного покриття або ж, як у випадку України, зона активних зіткнень.

Маск відзначився низкою суперечливих заяв щодо використання Україною Starlink. Спочатку він говорив, що система працюватиме в Україні "безкоштовно", хоч він і втратить на цьому гроші.

Потім Starlink обмежили можливості управління дронами в наступальних цілях за рахунок геоблоків, які не дозволяють терміналам працювати не тільки на окупованих Росією територіях, але і на морі.

Нагадаємо, що Німеччина передала Україні безпілотні платформи THeMIS, снаряди для танків Leopard 1 та БТР.