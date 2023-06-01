Пентагон оплатил Starlink для Украины: контракт с Илоном Маском уже подписан

В заявлении Минобороны США говорится, что они продолжают работу с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить для украинцев устойчивые спутниковые и коммуникационные возможности.

Related video

Минобороны США оплатит для Украины сервис спутниковой связи Starlink предпринимателя Илона Маска. Сейчас у Пентагона уже есть заключенный контракт с компанией Starlink на предоставление сервиса для Украины, об этом говорится в официальном заявлении оборонного ведомства, передает Sky News.

"Мы продолжаем работу с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украине устойчивые спутниковые и коммуникационные возможности, в которых они нуждаются", — говорится в заявлении Минобороны США.

Система Starlink обеспечивает скоростной доступ к интернету в самых сложных условиях — будь то отдаленные районы, где нет стабильного покрытия или же, как в случае Украины, зона активных боестолкновений.

Маск отметился рядом противоречивых заявлений относительно использования Украиной Starlink. Поначалу он говорил, что система будет работать в Украине "бесплатно", хотя он и потеряет на этом деньги.

Затем в Starlink ограничили возможности управления дронами в наступательных целях за счет геоблоков, которые не позволяют терминалам работать не только на оккупированных Россией территориях, но и на море.

Напомним, что Германия передала Украине беспилотные платформы THeMIS, снаряды для танков Leopard 1 и БТР.