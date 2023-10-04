Глушити дрони ЗС РФ стане простіше: українців навчать поводитися з платформою SPX CommTech

Станом на зараз SPX Technologies поставила ЗСУ десятки своїх систем, але головна проблема полягала в тому, що в Україні не вміють їх ремонтувати.

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Компанія "Інфозахист" домовилася про співпрацю з SPX Technologies, щоб забезпечити українських військових засобами для протидії безпілотним літальним апаратам противника. Про це пресслужба "Інфозахисту" повідомила на офіційному сайті.

Угода передбачає розширене навчання операторів для роботи з платформою SPX CommTech і забезпечення повного сервісного обслуговування. Крім того "Інфозахист" контролюватиме необхідний ремонт, обслуговування та діагностику конкретного обладнання. Угода також включає локалізацію користувацьких інтерфейсів та інтеграцію апаратури з платформами ситуаційної обізнаності.

Міжнародна компанія SPX Technologies, спеціалізується на системах протидії безпілотним літальним апаратам, а також на засобах пеленгації систем зв'язку. Платформа SPX CommTech дає змогу військовим виявляти, блокувати та використовувати радіочастотні сигнали для поліпшення комунікаційної розвідки (COMINT) і придушувати дрони противника. Відомо, що компанія вже поставила понад 100 таких систем українській армії, а також військам інших країн по всьому світу.

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"Засоби радіорозвідки SPX CommTech — надійні інструменти визначення місця розташування противника. Вони давно знайомі нашим українським військовим і значно посилюють українську армію", — заявив директор компанії "Інфозахист" Ярослав Калінін. Він додав, що в Україні великою проблемою була відсутність технічної підтримки з боку виробника, але тепер її вдасться усунути, адже українських інженерів навчать поводитися з обладнанням, використовуючи всі доступні технології.

Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що австралійський "антишахед" Slinger замінить Україні дорогі ракети. Малогабаритні повітряні цілі противника комплекс Slinger знищує в ціновому діапазоні від $100 до $1000 залежно від типів боєприпасів. Slinger має 30 мм автоматичну гармату, прицільний оптичний засіб, сучасний радар, що дає змогу виявляти малогабаритні повітряні цілі, а також поєднується з системою управління.

Наприкінці серпня ЗМІ також писали про те, що Україні "відкриють" супутниковий зв'язок Satcube. Термінали Satcube працюють не гірше, ніж Starlink і не залежать від супутників SpaceX Ілона Маска. До того ж їх складніше заглушити засобами РЕБ, запевняють творці.