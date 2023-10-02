Щоб не заважали наступати: ЗСУ отримали нові засоби РЕБ для захисту бронетехніки (фото)

Волонтери передали на передову 21 комплекс, здатний виводити з ладу дешеві, але небезпечні FPV-дрони під час важливих бойових операцій.

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Один зі штурмових підрозділів Сил оборони України отримав компактні засоби радіоелектронної боротьби, які можна встановлювати на броньовану техніку. Про це написав волонтер Роман Донік на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 2 жовтня.

За його словами, в нинішніх реаліях захист бронетехніки штурмових підрозділів від FPV-дронів ворога дуже важливий, адже "копійчані" дрони можуть зірвати добре сплановану операцію і вивести з ладу навіть найсучаснішу бойову машину. Засоби придушення ударних безпілотників коштують дорого, але вони потрібні бійцям для успішних наступальних дій. Волонтери відправили 21 комплекс двох видів, які довели свою ефективність, їх можна встановити прямо на броню.

Українські військові отримали засоби радіоелектронної боротьби, які можна встановлювати на бронетехніку. Фото: Роман Донік/ Facebook

"Передали штурмовому підрозділу на відповідальний напрямок 21 комплект бортового РЕБу. Йдуть перегони дронів і засобів захисту від них. Це працює в обидва боки й одне без іншого неможливо.", — написав Роман Донік.

Українським військовим привезли захист від дронів-камікадзе ЗС РФ Фото: Роман Донік/ Facebook

Які системи РЕБ потрібні ЗСУ для захисту від дронів-убивць

Військовим на південному напрямку необхідно почати застосовувати "переносні" системи радіоелектронної боротьби, оскільки традиційні мало ефективні проти FPV-дронів, а також можуть зашкодити й українським безпілотникам. Наявні в Україні технології захищають від дронів-камікадзе тільки на 35%, тому військовим потрібні аналоги російських комплексів "Серп" і "Стриж", вважає експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов.

"Наразі FPV-дрони найбільше шкодять ЗСУ. Якщо раніше більшість запитів від військових стосувалися рушниць, які працювали по Mavic та інших комерційних дронах, то зараз усі бояться саме fpv. І я вам скажу відверто, що перемішуючись автомобілем, сам думаю, щоб мене не звалив якийсь російський дрон. Це насправді страшна зброя", — сказав військовий.

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Він додав, що першими в повномасштабній війні FPV-дрони почали використовувати саме в ЗСУ. Цим українські військові мимоволі навчили росіян використовувати такі ж технології й показали, що вони працюють ефективно. А в самих ЗС РФ розробку і застосування таких дронів масштабували.

Експерт також розповів, що, на його думку, найкращим захистом від дронів противника є РЕБ-установка "Стриж" і радіоелектронна гармата "Серп".

"Це установки, які не випромінюють пригнічувальні хвилі постійно. Вони моніторять ефір і засікають, з якого боку наближається дрон. Система його підпускає на певну відстань і вже тільки тоді активує "глушилку". Потім вона "перевіряє", чи справді вдалося придушити дрон і знову входить у режим чергування", — пояснив військовий.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо, що в Україні тестують антидронову систему РЕБ для танків. Комплекс призначений для придушення FPV-дронів, озброєних протитанковими кумулятивними боєприпасами, здатними пробивати броню.

А на початку липня команда "Антидрон Україна" представила систему C-Vog FPVKiller проти російських FPV-дронів. Портативний пристрій активується натисканням однієї кнопки та створює перешкоди для роботи БПЛА-камікадзе. Він оснащений акумулятором, заряду якого вистачає приблизно на 1 годину, але безперервно прилад може працювати тільки 3-4 хвилини, оскільки перегрівається.