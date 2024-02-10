РФ перебросила Росгвардию к границе с Украиной: в ВСУ назвали вероятную цель врага (видео)

Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш подчеркнул, что в зоне пяти километров до границы опасно. По его словам, враг "не спит".

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Россия перебросила бойцов своей Национальной гвардии к границе с Харьковской областью. ВСУ находятся в режиме повышенной готовности. Об этом в эфире телемарафона 10 февраля рассказал спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш.

"Это для отвлечения, для переброски. Конечно, мы постоянно находимся в режиме повышенной боевой готовности и на границе с Россией", — объяснил он.

Военный отметил, что вражеские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются зайти в тыл. По его словам, пятикилометровую зону вблизи границы с Россией нельзя считать безопасной, поскольку враг "не спит".

Российские оккупанты устраивают провокации, прощупывают, где какая оборона, проверяют реакцию ВСУ. Кроме того, вражеские войска постоянно проводят разведку с помощью беспилотных летательных комплексов.

Евлаш также прокомментировал вероятную цель перемещения Росгвардии. По его словам, не исключено, что РФ спланировала диверсионные рейды.

"Мы не исключаем, что в том числе эти подразделения могут быть переброшены и с такой целью. Однако, хочу заверить, что все наши подразделения в постоянной боевой готовности, готовы к реагированию на любые события", — сказал спикер.

Комментарий Ильи Евлаша (о переброске Росгвардии — с 4:40)

Напомним, ранее в ЦНС информировали, что РФ перебросила 35 тысяч росгвардейцев на временно оккупированные территории Украины. Отмечалось, что так страна-агрессор готовится к президентским выборам.

Военный эксперт Владислав Селезнев высказывал сомнения, что переброшенные бойцы Росгвардии будут участвовать в боях. По его словам, у них будет другая задача.