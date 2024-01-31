Готовятся к выборам: РФ перебросила на оккупированные территории 35 тысяч бойцов Росгвардии (видео)

Как отметил городской голова Мелитополя Иван Федоров, россияне используют для своей пропаганды на захваченных территориях украинских пенсионеров, привлекая их в так называемые ветеранские профсоюзы. Экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев, в свою очередь, отмечает, что бойцов Росгвардии отправили в оккупированные регионы для охраны и проведения президентских выборов.

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Российские власти перебросили на временно оккупированные территории Украины дополнительные силы Росгвардии в количестве 35 тысяч человек. Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Росгвардия на оккупированных территориях — что известно

Как отметили в ЦНС, целью агрессора является обеспечение явки на предстоящих выборах президента РФ на оккупированных территориях. Кроме того, это должно обеспечить дополнительную защиту коллаборантам и предателям.

"В ходе подготовки к "выборам" на временно оккупированных территориях россияне направили в захваченные регионы дополнительные силы Росгвардии. Полицаи должны обеспечить безопасность коллаборантов на "избирательных участках", а также для обхода украинцев во время "волеизъявления", — рассказали в ЦНС.

Таким образом, подчеркивает Центр, российские силовики будут принуждать украинцев голосовать за диктатора Путина и охранять предателей. В ЦНС призвали украинцев сообщать о предателях на специальный чат-бот.

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Такого же мнения придерживается военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, который подчеркнул, что те 35 тысяч росгвардейцев, о которых говорит украинская разведка, нужны именно для охраны и проведения президентских выборов оккупационными властями. По словам эксперта, эти силы не будут задействованы на передовой, особенно если учесть, что в начале полномасштабного вторжения Росгвардия потерпела в Украине сокрушительное поражение.

"Такая попытка была в начале полномасштабного вторжения, в феврале-марте 2022 года. Чем это закончилось, мы прекрасно помним. Сожженные, уничтоженные, полностью разгромленные колонны росгвардейцев, которые ехали усмирять с помощью дубинок и спецсредств украинский народ. Они навсегда остались гнить в лесопосадках и на дорогах нашей страны", — напомнил Селезнев.

Он убежден, что на временно оккупированных территориях росгвардейцы будут выполнять другие функции — "обеспечения безопасности во время проведения выборов".

"Конечно, это фарс в чистом виде, итоги голосования будут рисоваться в Москве, но будет создаваться определенная картинка для медиа", — подытожил эксперт.

Что происходит в оккупированном Мелитополе

О том, что оккупанты готовятся к мартовским выборам президента РФ на временно захваченных землях, в эфире "24 канала" рассказал и городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отмечает, что врагу очень важно нарисовать "отличную явку" на выборах, поэтому оккупанты разрешили голосовать по месту жительства.

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Федоров отметил, что оккупанты уже завезли в Мелитополь дополнительное количество полицейских для охраны предателей и обеспечения псевдовыборов на территории временно захваченных районов Украины.

"На этой неделе заехали новые подразделения полицейских. Их основная цель — охранять предателей, коллаборантов, гауляйтеров, которые приехали для организации фейковых выборов. Если бы все было спокойно, то такого никто бы не делал", — рассказал Федоров.

И пояснил, что во временно захваченном Мелитополе очень часто слышатся "хлопки", от чего местным коллаборантам и оккупантам становится особенно некомфортно.

Кроме того, как отметил городской голова, россияне используют для своей пропаганды пенсионеров. Так, в Энергодаре формируют так называемые "ветеранские профсоюзы", где заставляют демонстрировать вроде бы поддержку Путина.

"Это выглядит сугубо как издевательство над нашими пожилыми людьми и пенсионерами. Потому что в качестве вознаграждения за вступление в такой профсоюз враг предлагает продуктовые наборы или медикаменты. То есть так враг использует наших людей, но здесь не идет речь о поддержке (Путина. — Ред.) этой категорией людей. Это просто безысходность, чтобы выжить", — подчеркнул Федоров.

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