Студентов хотят использовать как разнорабочих для разбора завалов, развозки "гуманитарных" наборов и строительства укреплений, рассказали координаторы подполья.

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Враг хочет отправить российских студентов в качестве разнорабочих на временно оккупированные территории. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления 29 января.

"В Курской, Брянской и Белгородской областях запланирован набор студентов для формирования "строительных отрядов" для отправки на временно оккупированные территории", — говорится в сообщении.

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РФ снизит финансирование ВОТ Украины в случае низкой явки на выборах президента, — ЦНС

Координаторы подполья отметили, что за вербовку студентов отвечает так называемое движение "народный фронт". Противник планирует использовать "строительные отряды" как разнорабочих для разбора завалов, развозки "гуманитарных" наборов и строительства укреплений.

В ЦНС отметили, что в российских университетах распространяются объявления о наборе для работы на временно оккупированных украинских территориях под эгидой отправки в "добровольческий центр". Зато вузы имеют количественный план, который должны выполнить.

В Центре напомнили, что власти в России не предоставляют юридическую защиту своим "гастролерам", также они лишены социальных выплат в будущем. Но работа на российскую армию делает их законной целью для партизан.

Напомним, 20 января в ЦНС рассказали, что россияне решили привлечь пенсионеров для распространения пропаганды на временно оккупированных территориях. Пожилые люди будут осуществлять агитацию за президента РФ Владимира Путина и получать за это дополнительные продуктовые наборы и лекарства.

22 января в Центре национального сопротивления сообщили, что Беларусь хочет интегрировать свой бизнес на временно оккупированных территориях. В частности, страна планирует открыть консульство в Ростове-на-Дону, которое будет обслуживать жителей ВОТ.