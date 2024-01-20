Россияне "мобилизуют" пенсионеров: в ЦНС рассказали, что задумали в Кремле

Враг привлек пенсионеров к пропагандистским кружкам. За это пожилые люди будут получать дополнительные продуктовые наборы и лекарства, рассказали координаторы подполья.

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На временно оккупированных территориях враг решил привлечь пенсионеров для распространения пропаганды. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Пропагандисты из Москвы решили привлечь к своим мероприятиям пенсионеров. По образцу действующих на территории РФ "отрядов Путина", которые состоят из пенсионерок, которые имеют хорошие навыки коммуникации", — говорится в сообщении.

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Во временно оккупированном Энергодаре враг создал первую подобную ячейку, которую назвал "совет ветеранов". Пенсионеры должны на камеру местным изданиям рассказывать, насколько им плохо жилось в Украине. Тогда как ближе к "выборам" президента в марте эти лица будут осуществлять агитацию за Владимира Путина. Зато за участие в пропагандистских кружках пожилые люди будут получать дополнительные продуктовые наборы и лекарства.

"Таким образом кремль пытается мобилизовать поколение, которое еще помнит что такое советский "комсомол" и больше всего ностальгирует по СССР. Именно они будут рассказывать, какое "великое будущее" жителям ВОТ будет строить "верховный лидер" из Кремля", — отметили координаторы подполья.

В ЦНС отметили, что такими действиями враг будет пытаться убедить младшее нейтральное к российской оккупации поколение в правильности действий армии РФ. В Центре добавили, что уголовная ответственность предусмотрена за сознательное участие в пропагандистских организациях, содействие и оправдание временной оккупации Украины.

Напомним, 17 января представитель Центра национального сопротивления рассказал, что во временно оккупированный Мариуполь прибыло около 50 тысяч российских сотрудников и представителей стран Центральной Азии.