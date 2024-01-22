Беларусь планирует "заработать" на украинцах с оккупированных территорий, — ЦНС

РБ хочет помочь белорусскому бизнесу наладить связи с временно захваченными украинскими регионами, рассказали координаторы подполья.

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Беларусь планирует интегрировать свой бизнес на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Беларусь продолжает враждебную политику в отношении Украины и готовится интегрировать свой бизнес на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении.

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Координаторы подполья отметили, что до 1 июля Беларусь хочет открыть консульство в Ростове-на-Дону, которое фактически будет обслуживать жителей временно оккупированных территорий и помогать белорусскому бизнесу налаживать связи с захваченными врагом регионами Украины.

В ЦНС отметили, что таким образом Беларусь в очередной раз поддержала временную оккупацию Украины и нарушила международное право.

"Центр национального сопротивления отмечает, что любое содействие оккупации предусматривает ответственность", — добавили координаторы подполья.

Напомним, 20 января в Центре национального сопротивления рассказали, что россияне привлечь пенсионеров для распространения пропаганды на временно оккупированных территориях. Пожилые люди должны на камеры местным изданиям рассказывать о том, как им плохо жилось в Украине.

16 января координаторы подполья сообщили, что на временно захваченных территориях враг призвал местных жителей доносить на своих соседей, за это россияне предложили деньги. Для этого был создан специальный чат-бот.