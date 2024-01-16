На Запорожье оккупанты платят деньги за доносы на соседей, — ЦНС

Для доносов создали специальный чат-бот, а за "полезную информацию" на нелояльных к РФ украинцев обещают материальную награду.

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На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты придумали новый способ борьбы с "нелояльными к РФ" украинцами. На них предлагают зарабатывать их соседям. Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Так, на оккупированной части Запорожской области "администрация" призывает жителей доносить на соседей. Для этого даже создали специальный чат-бот. За "полезную информацию" обещают платить деньги. По факту доносить требуют на каждого, кто "не лоялен" к оккупантам.

"Мы же призываем спамить этот бот, чтобы дискредитировать саму идею доносов", — обратились к украинцам в ЦНС.

Кроме этого в ЦНС напомнили украинцам на оккупированных территориях, что они могут и дальше анонимно предоставлять информацию о расположении складов вражеской техники и личного состава ВС РФ в Сопротивление.Бот.

Напомним, что по данным ЦНС, российские оккупанты планируют создать на Донбассе полигоны для мусора. Три свалки должны создать на территории Луганской области, три — на территории Донецкой. Свозить туда мусор собираются из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.

Ранее сообщалось, что для сокрытия потерь в РФ запретили публиковать данные о военных, которые получают соцвыплаты. Пенсионный фонд разослал сотрудникам своих отделений письмо с требованием не "светить" факты назначений соцвыплат участникам войны в Украине.