Для сокрытия потерь: в РФ запретили публиковать данные о военных, которые получают соцвыплаты

Накануне выборов президента РФ власти пытаются максимально ограничить информацию о гибели личного состава граждан РФ в войне против Украины, опасаясь роста антипутинских настроений, пишет ЦНС.

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В России Пенсионный фонд разослал сотрудникам своих отделений письмо с требованием не "светить" факты назначений соцвыплат участникам войны в Украине. Эти данные позволили бы понять масштаб потерь ВС РФ. Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Так, ряд региональных филиалов ПФ РФ в частности, в Курской, Брянской, Белгородской областях, уже получили письма с указанием перестать загружать в "Единую государственную информационную систему социального обеспечения" информацию о фактах назначения финансовой поддержки и социальных мероприятий участников так называемой "СВО" и их семей.

Одновременно оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Украины получили распоряжение об ограничении списка лиц, имеющих доступ к информации о пребывании личного состава россиян в Украине.

"Накануне выборов президента РФ власти пытаются максимально ограничить информацию о гибели личного состава граждан РФ в войне против Украины, опасаясь роста антипутинских настроений", — пишет ЦНС.

Как пишет российское издание "Важные истории", в разделе с открытыми данными ЕГИССО опубликованы цифры по поддержке военнослужащих и их семей, в частности, погибших во время прохождения военной службы. Данные, которые Пенсионный фонд запретил публиковать, могли бы раскрыть потери российской армии и количество военных инвалидов.

Например, о потерях мог бы свидетельствовать показатель о количестве тех, кто получил поддержку "вдов военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы". Однако из-за запрета вносить данные по "участникам СВО" этот показатель, согласно данным, незначительно вырос по сравнению с довоенным временем (113 тысяч вдов в январе 2022 года и 117 тысяч в декабре 2023 года).

Напомним, что 12 января в ВСУ озвучили потери ВС РФ на Таврическом направлении. За сутки ВСУ ликвидировали 27 единиц военной техники врага, и более четырех сотен солдат армии РФ.

Ранее сообщалось, что за последние три месяца российское наступление в Донецкой и Харьковской областях не принесло РФ значительных результатов . Оккупантам не удалось добиться успеха, при этом есть потери значительного количества солдат и более 400 единиц боевой техники.