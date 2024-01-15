Для приховування втрат: в РФ заборонили публікувати дані про військових, які отримують соцвиплати

Напередодні виборів президента РФ влада намагається максимально обмежити інформацію про загибель особового складу громадян РФ у війні проти України, побоюючись зростання антипутінських настроїв, пише ЦНС.

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В Росії Пенсійний фонд розіслав співробітникам своїх відділень листа з вимогою не "світити" факти призначень соцвиплат учасникам війни в Україні. Ці дані дозволили б зрозуміти масштаб втрат ЗС РФ. Про це пише Центр національного спротиву.

Так, низка регіональних філій ПФ РФ зокрема, в Курській, Брянській, Бєлгородській областях, вже отримали листи з вказівкою перестати завантажувати до "Единой государственной информационной системы социального обеспечения" інформацію про факти призначення фінансової підтримки та соціальних заходів учасників так званої "СВО" та їхніх сімей.

Одночасно окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях України отримали розпорядження щодо обмеження списку осіб, які мають доступ до інформації щодо перебування особового складу росіян в Україні.

"Напередодні виборів президента РФ влада намагається максимально обмежити інформацію про загибель особового складу громадян РФ у війні проти України, побоюючись зростання антипутінських настроїв", — пише ЦНС.

Як пише російське видання "Важные истории", у розділі з відкритими даними ЄДІССО опубліковано цифри щодо підтримки військовослужбовців та їхніх сімей, зокрема, загиблих під час проходження військової служби. Дані, які Пенсійний фонд заборонив публікувати, могли б розкрити втрати російської армії та кількість військових інвалідів.

Наприклад, про втрати міг би свідчити показник про кількість тих, хто отримав підтримку "вдів військовослужбовців, які загинули в період проходження військової служби". Однак через заборону вносити дані щодо "учасників СВО" цей показник, згідно з даними, незначно виріс порівняно з довоєнним часом (113 тисяч вдів у січні 2022 року та 117 тисяч у грудні 2023 року).

Нагадаємо, що 12 січня у ЗСУ озвучили втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку. За добу ЗСУ ліквідували 27 одиниць військової техніки ворога, та понад чотири сотні солдатів армії РФ.

Раніше повідомлялося, що за останні три місяці російський наступ у Донецькій і Харківській областях не приніс РФ значних результатів. Окупантам не вдалося домогтися успіху, при цьому є втрати значної кількості солдатів і понад 400 одиниць бойової техніки.