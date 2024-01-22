Білорусь планує "заробити" на українцях із окупованих територій, — ЦНС

РБ хоче допомогти білоруському бізнесу налагодити зв'язки з тимчасово захопленими українськими регіонами, розповіли координатори підпілля.

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Білорусь планує інтегрувати свій бізнес на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Білорусь продовжує ворожу політику стосовно України та готується інтегрувати свій бізнес на тимчасово окупованих територіях", — ідеться в повідомленні.

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Координатори підпілля наголосили, що до 1 липня Білорусь хоче відкрити консульство в Ростові-на-Дону, яке фактично обслуговуватиме мешканців тимчасово окупованих територій і допомагатиме білоруському бізнесу налагоджувати зв'язки із захопленими ворогом регіонами України.

У ЦНС зазначили, що так Білорусь учергове підтримала тимчасову окупацію України та порушила міжнародне право.

"Центр національного спротиву зауважує, що будь-яке сприяння окупації передбачає відповідальність", — додали координатори підпілля.

Нагадаємо, 20 січня в Центрі національного спротиву розповіли, що росіяни залучити пенсіонерів для поширення пропаганди на тимчасово окупованих територіях. Літні люди повинні на камери місцевим виданням розповідати про те, як їм погано жилося в Україні.

16 січня координатори підпілля повідомили, що на тимчасово захоплених територіях ворог закликав місцевих жителів доносити на своїх сусідів, за це росіяни запропонували гроші. Для цього було створено спеціальний чат-бот.