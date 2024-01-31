Готуються до виборів: РФ перекинула на окуповані території 35 тисяч бійців Росгвардії (відео)

Як зазначив міський голова Мелітополя Іван Федоров, росіяни використовують для своєї пропаганди на захоплених територіях українських пенсіонерів, залучаючи їх до так званих ветеранських профспілок. Ексспікер Генштабу Владислав Селезньов, зі свого боку, зазначає, що бійців Росгвардії відправили в окуповані регіони для охорони та проведення президентських виборів.

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Російська влада перекинула на тимчасово окуповані території України додаткові сили Росгвардії в кількості 35 тисяч осіб. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Росгвардія на окупованих територіях — що відомо

Як зазначили в ЦНС, метою агресора є забезпечення явки на майбутніх виборах президента РФ на окупованих територіях. Крім того, це має гарантувати додатковий захист колаборантам і зрадникам.

"Під час підготовки до "виборів" на тимчасово окупованих територіях росіяни спрямували в захоплені регіони додаткові сили Росгвардії. Поліцаї мають гарантувати безпеку колаборантів на "виборчих дільницях", а також для обходу українців під час "волевиявлення", — розповіли в ЦНС.

У такий спосіб, наголошує Центр, російські силовики примушуватимуть українців голосувати за диктатора Путіна та охоронятимуть зрадників. У ЦНС закликали українців повідомляти про зрадників на спеціальний чат-бот.

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Такої ж думки дотримується військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, який наголосив, що ті 35 тисяч росгвардійців, про яких говорить українська розвідка, потрібні саме для охорони та проведення президентських виборів окупаційною владою. За словами експерта, ці сили не будуть задіяні на передовій, особливо якщо врахувати, що на початку повномасштабного вторгнення Росгвардія зазнала в Україні нищівної поразки.

"Така спроба була на початку повномасштабного вторгнення, у лютому-березні 2022 року. Чим це закінчилося, ми прекрасно пам'ятаємо. Спалені, знищені, повністю розгромлені колони росгвардійців, які їхали втихомирювати за допомогою кийків і спецзасобів український народ. Вони назавжди залишилися гнити в лісопосадках і на дорогах нашої країни", — нагадав Селезньов.

Він переконаний, що на тимчасово окупованих територіях росгвардійці виконуватимуть інші функції — "гарантування безпеки під час проведення виборів".

"Звісно, це фарс у чистому вигляді, підсумки голосування малюватимуть у Москві, але створюватиметься певна картинка для медіа", — підсумував експерт.

Що відбувається в окупованому Мелітополі

Про те, що окупанти готуються до березневих виборів президента РФ на тимчасово захоплених землях, в ефірі "24 каналу" розповів і міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зазначає, що ворогу дуже важливо намалювати "відмінну явку" на виборах, тому окупанти дозволили голосувати за місцем проживання.

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Федоров зазначив, що окупанти вже завезли в Мелітополь додаткову кількість поліцейських для охорони зрадників і забезпечення псевдовиборів на території тимчасово захоплених районів України.

"Цього тижня заїхали нові підрозділи поліцейських. Їхня основна мета — охороняти зрадників, колаборантів, гауляйтерів, які приїхали для організації фейкових виборів. Якби все було спокійно, то такого ніхто б не робив", — розповів Федоров.

І пояснив, що в тимчасово захопленому Мелітополі дуже часто чуються "хлопки", від чого місцевим колаборантам і окупантам стає особливо некомфортно.

Крім того, як зазначив міський голова, росіяни використовують для своєї пропаганди пенсіонерів. Так, в Енергодарі формують так звані "ветеранські профспілки", де змушують демонструвати начебто підтримку Путіна.

"Це виглядає суто як знущання над нашими літніми людьми та пенсіонерами. Тому що як винагороду за вступ до такої профспілки ворог пропонує продуктові набори або медикаменти. Тобто так ворог використовує наших людей, але тут не йдеться про підтримку (Путіна. — Ред.) цією категорією людей. Це просто безвихідь, щоб вижити", — наголосив Федоров.

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22 січня в Центрі національного спротиву повідомили, що Білорусь хоче інтегрувати свій бізнес на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, країна планує відкрити консульство в Ростові-на-Дону, яке обслуговуватиме жителів ТОТ.