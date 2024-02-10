ВС РФ вошли в Новомихайловку: какую часть населенного пункта контролируют, — Bild (карта)

Ситуация в селе в Донецкой области становится критической для ВСУ, говорит военный аналитик Юлиан Рёпке. По его словам, россияне наступают на северном и южном флангах и в центре населенного пункта.

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Вооруженные силы Российской Федерации вошли в Новомихайловку Донецкой области. Враг занял до 15% села. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Новомихайловка расположена к югу от Марьинки, которую противник полностью разрушил. Сейчас оккупанты наступают с востока, юга и северо-востока.

"Ситуация в Новомихайловке становится критической для украинской армии. Российские оккупанты наступают на северном и южном флангах, а также в центре небольшого села", — сказал Юлиан Рёпке.

По его словам, российские военные контролируют 10-15% территории села.

Ситуация возле Новомихайловки

Ситуация в районе Новомихайловки: данные Генштаба ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 18:00 10 февраля украинские военные продолжают сдерживать ВС РФ возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Враг пытался улучшить тактическое положение 31 раз. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Максимильяновка, Георгиевка, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка.

Ситуация возле Новомихайловки

Напомним, 9 февраля аналитики DeepState рассказали, что российские военные зашли в населенный пункт Новомихайловка, однако украинские военные смогли их выбить. Вблизи села продолжались активные боевые действия.

В тот же день российское издание ASTRA рассказали, что около 20 штурмовиков ВС РФ забаррикадировались в одном из помещений в районе Новомихайловки и отказались выполнять приказы командования. По словам оккупантов, комбат 155-й бригады морской пехоты посылал людей на штурм без поддержки эвакуации, медиков и артиллерии.