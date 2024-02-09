200 жизней на 500 метров: россияне жалуются, что ВСУ уничтожают их возле Новомихайловки (фото)

Оккупанты рассказали, что на штурм ушло 3 группы, но вернуться смогли только трое из них. Также россияне жалуются, что руководство им прямо говорит, что они "мясо".

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В Донецкой области два десятка штурмовиков 155-й бригады морской пехоты забаррикадировались в одном из помещений и отказались выполнять приказы командования. Им угрожают расстрелом. Об этом пишет российское издание ASTRA со ссылкой на близких этих бойцов.

Закрывшиеся в помещении штурмовики записали видеообращение, в котором рассказали о том, что произошло.

"За одну лесополосу около 150 человек легло. Ты просто не представляешь, лесополоса это 500 метров, она в поле идет. Пр**бали 6 танков, 3 мотолыги, там п**да. Забрать забрали, но эти 500 метров 200 жизней людей вообще не стоят. Короче, мой взвод — половина 200-е, половина 300-е", — говорит на аудио один из военнослужащих.

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Боец рассказал, что комбат 155-й бригады с позывным "Серп" посылает людей на штурм села Новомихайловка без поддержки группы эвакуации, без помощи медиков, без поддержки артиллерии.

"Если не выйду на связь, то меня убили свои из 155 бригады. Замешан в этом "Варяг, "Купол", "Филин", "Серп", "Молот", — говорится в одном из сообщений военнослужащего.

Оккупанты также жалуются, что командование РФ прямыми словами говорит им, что они "мясо", а на штурм их иногда отправляют только с ножами и без оружия.

"Они нас за людей не считают. Был выставлен заградительный отряд — снайпера, которые действовали против нас, свои же. Вчера было отправлено 3 штурмовые группы, из них добрались только 3 человека, не было предоставлено никакого прикрытия. Тем, кто был ранен, не представлялась эвакуация — выбирались, как могли. Люди, которые вернулись, их отправляют обратно с ножами, без оружия. Наше командование говорит, что мы мясо. За людей нас здесь никто не считает. Мы не мясо", — заявили мужчины на видео.

Они также сообщили, что готовят коллективное обращение по поводу некомпетентности их руководства.

Напомним, что 5 февраля ВС РФ наступали на Белогоровку и Новомихайловку в Донецкой области. Они пошли в наступление в нескольких местах к югу от села Новомихайловка силами не менее 8 единиц военной техники. Украинские защитники смогли подбить один танк и 2 других единицы техники неустановленного типа. Также оккупанты привлекли большое количество пехоты.

Ранее колонна российской техники не доехала на штурм позиций Сил обороны в районе Новомихайловки, поскольку ее со всех сторон атаковали FPV-дроны. На штурм ехали 12 единиц бронированной техники.