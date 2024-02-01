"Больно смотреть": оккупанты жалуются, что ВСУ разнесли их колонну под Новомихайловкой (видео)

Колонна российской техники не доехала на штурм позиций Сил обороны в районе Новомихайловки, поскольку ее со всех сторон атаковали FPV-дроны.

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В Донецкой области в районе Новомихайловки Силы обороны уничтожили колонну вражеской техники. Видео разгрома с грустью постят российские военные и плачутся, что командование ВС РФ не делает выводов. В частности, об этом в своем телелеграм-канале написал российский военкор Максим Калашников.

"Опять нашу колонну разнесли бандеровские дроны. Новомихайловка. Смотреть горько. То есть прикрытия с неба нет. Ни малокалиберных пушечных зенитных комплексов, ни зенитных пулеметов, ни малой РЭБ. И вроде как нет печального опыта ВСУ в летне-осеннем "контрнаступлении". В чем смысл таких атак? В том, чтобы отчитаться об активных действиях и ордена заработать, положив своих? I wanna be a Берия", — написал он.

Другой военкор Роман Сапоньков тоже жалуется на украинские дроны, которые налетают на российские колонны.

"Сегодняшняя попытка наших воинов наступать в районе Новомихайловки. Я честно, не знаю как это комментировать, как можно не учитывать фактор FPV дронов на 30 января 2024 года, будучи генералом-адмиралом, который рисует план атаки? Где опыт от летней попытки контрнаступления ВСУ? Как можно позволять себе терять столько техники в день, столько людей? Полнейшая тупость и некомпетентность", — возмутился он.

Он отметил, что у ВС РФ нет сейчас никакой массовой защиты от дронов противника, а все что устанавливают уже давно устарело и не перекрывает новые частоты ВСУ.

Российские военные к своим постам добавили видео, которое сняли бойцы 72-й бригады ВСУ. На нем видно колонну из не менее 12 танков, которая идет на штурм. До "штурма" колонна так и не доехала. По дороге ее атаковали FPV-дроны Сил обороны. На кадрах видно, как вражеские танки один за другим превращаются в металлолом, а уцелевшие оккупанты разбегаются кто куда.

Напомним, что 26 января стало известно, что оккупанты расстреляли шестерых украинских бойцов неподалеку Новомихайловки Донецкой области. Это ужасное зрелище видело сразу несколько смежных подразделений на стриме.

Ранее сообщалось, что возле Синьковки ВСУ понадобилось 35 секунд, чтобы разбить колонну техники РФ.