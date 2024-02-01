"Боляче дивитися": окупанти скаржаться, що ЗСУ рознесли їхню колону під Новомихайлівкою (відео)

Колона російської техніки не доїхала на штурм позицій Сил оборони в районі Новомихайлівки, оскільки її з усіх боків атакували FPV-дрони.

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На Донеччині в районі Новомихайлівки Сили оборони знищили колону ворожої техніки. Відео розгрому з сумом постять російські військкори і плачуться, що командування ЗС РФ не робить висновків. Зокрема, про це в своєму телелеграм-каналі написав російський військкор Максим Калашников.

"Знову нашу колону рознесли бандерівські дрони. Новомихайлівка. Дивитись гірко. Тобто прикриття з неба немає. Ні малокаліберних гарматних зенітних комплексів, ні зенітних кулеметів, ні малої РЕБ. І ніби немає сумного досвіду ЗСУ у літньо-осінньому "контрнаступі". У чому сенс таких атак? У тому, щоб прозвітувати про активні дії та ордени заробити, поклавши своїх? I wanna be a Берія", — написав він.

Інший військкор Роман Сапоньков теж жаліється на українські дрони, які налітають на російські колони.

"Сьогоднішня спроба наших воїнів наступати в районі Новомихайлівки. Я чесно, не знаю як це коментувати, як можна не враховувати фактор FPV дронів на 30 січня 2024 року, будучи генералом-адміралом, який малює план атаки? Де досвід від літньої спроби контрнаступу ЗСУ? Як можна дозволяти собі втрачати стільки техніки на день, стільки людей? Цілковита тупість і некомпетентність", — обурився він.

Він наголосив, що у ЗС РФ немає зараз жодного масового захисту від дронів противника, а все що встановлюють вже давно застаріло і не перекриває нові частоти ЗСУ.

Російські військкори до своїх постів додали відео, яке зафільмували бійці 72-ї бригади ЗСУ. На ньому видно колону з щонайменше 12 танків, яка йде на штурм. До "штурму" колона так і не доїхала. Дорогою її атакували FPV-дрони Сил оборони. На кадрах видно, як ворожі танки один за одним перетворюються на брухт, а вцілілі окупанти розбігаються хто куди.

Нагадаємо, що 26 січня стало відомо, що окупанти розстріляли шістьох українських бійців неподалік Новомихайлівки Донецької області. Це жахливе видовище бачило одразу декілька суміжних підрозділів на стрімі.

Раніше повідомлялося, що біля Синьківки ЗСУ знадобилося 35 секунд, щоб розбити колону техніки РФ.