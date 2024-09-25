ЗС РФ атакували ракетами і "шахедами" 10 областей України: на Одещині є влучання

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, ракета, попередньо, Х-59/69 влучила по відкритій території в Одеському районі. Уламки пошкодили дві вантажівки, однак цивільні не постраждали.

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Чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 28 ударних безпілотників збили сили ППО. Чотири дрони були локаційно втрачені у кількох регіонах. Повітряні сили ЗСУ відзвітували про кількість знищених російських цілей в небі над Україною у ніч на 25 вересня.

Російська армія атакувала Харківську область зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу, а Одеську — чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря.

32 ударні БпЛА типу Shahed росіян запустили з Приморсько-Ахтарська і Курська.

Повітряний напад противника відбивала авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Загалом протиповітряна оборона працювала у 10 областях: Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Робота ППО в областях

Дніпропетровська область. Голова ОВА Сергій Лисак заявив, що в небі над Дніпропетровщиною збили 5 "шахедів".

Харківська область. Звуки вибухів вночі чули в Харкові. О 1:28 міський голова Ігор Терехов повідомив, що Харків перебуває попередньо під ракетним ударом. Вибухи пролунали у близькому передмісті.

Київська область. Ворожі безпілотники у повітряному просторі Київщини зафіксували близько 1:54. В ОВА запевнили, що сили ППО працюють по цілях.

Черкаська область. Очільник ОВА Ігор Табурець повідомив, що повітряна тривога на Черкащині вночі тривала майже три години. Сили ППО збили три "шахеди", минулось без наслідків.

Кіровоградська область. Начальник ОВА Андрій Райкович заявив про знищення дронів російської армії в небі над Кіровоградщиною, але не уточнив їхню кількість. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.

Сумська область. У небі над Сумщиною сили протиповітряної оборони області збили 7 "шахедів", повідомили в ОВА.

Миколаївська область. У ніч на 25 вересня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили два БпЛА типу Shahed 131/136, поінформував голова ОВА Віталій Кім.

Одеська область. В Одеському районі ракета, попередньо, Х-59/69 влучила по відкритій території. Загорілася суха трава на площі 100 м2. Пожежу оперативно ліквідували, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Уламками пошкоджено дві вантажівки, що рухалися поруч. Загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки атаки.

Херсонська область. Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонщини знищили один шахед, заявив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, в ніч на 24 вересня Росія атакувала України 81 ударним безпілотником і 4 ракетами. Протиповітряна оборона працювала у восьми областях і знищила 66 дронів.