ВС РФ атаковали ракетами и "шахедами" 10 областей Украины: в Одесской области есть попадания

По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, ракета, предварительно, Х-59/69 попала по открытой территории в Одесском районе. Обломки повредили два грузовика, однако гражданские не пострадали.

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Четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 28 ударных беспилотников сбили силы ПВО. Четыре дрона были локально потеряны в нескольких регионах. Воздушные силы ВСУ отчитались о количестве уничтоженных российских целей в небе над Украиной в ночь на 25 сентября.

Российская армия атаковала Харьковскую область зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа, а Одесскую — четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря.

32 ударных БпЛА типа Shahed россиян запустили из Приморско-Ахтарска и Курска.

Воздушное нападение противника отражала авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В общем противовоздушная оборона работала в 10 областях: Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Работа ППО в областях

Днепропетровская область. Председатель ОВА Сергей Лысак заявил, что в небе над Днепропетровщиной сбили 5 "шахедов".

Харьковская область. Звуки взрывов ночью слышали в Харькове. В 1:28 городской голова Игорь Терехов сообщил, что Харьков находится предварительно под ракетным ударом. Взрывы прогремели в близком пригороде.

Киевская область. Вражеские беспилотники в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали около 1:54. В ОВА заверили, что силы ПВО работают по целям.

Черкасская область. Глава ОВА Игорь Табурец сообщил, что воздушная тревога на Черкасщине ночью продолжалась почти три часа. Силы ПВО сбили три "Шехеды", обошлось без последствий.

Кировоградская область. Начальник ОГА Андрей Райкович заявил об уничтожении дронов российской армии в небе над Кировоградщиной, но не уточнил их количество. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Сумская область. В небе над Сумщиной силы противовоздушной обороны области сбили 7 "шахедов", сообщили в ОГА.

Николаевская область. В ночь на 25 сентября силы и средства противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожили два БпЛА типа Shahed 131/136, проинформировал председатель ОВА Виталий Ким.

Одесская область. В Одесском районе ракета, предварительно, Х-59/69 попала по открытой территории. Загорелась сухая трава на площади 100 м2. Пожар оперативно ликвидировали, сообщил председатель ОГА Олег Кипер. Обломками повреждены два грузовика, которые двигались рядом. Погибших и пострадавших нет. Правоохранители фиксируют последствия атаки.

Херсонская область. Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией Херсонщины уничтожили один шахед, заявил начальник ОВА Александр Прокудин.

Напомним, в ночь на 24 сентября Россия атаковала Украину 81 ударным беспилотником и 4 ракетами. Противовоздушная оборона работала в восьми областях и уничтожила 66 дронов.