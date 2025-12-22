РФ разрабатывает космическое оружие для сбивания Starlink: облако гранул на высоте 550 км, — AP

Российская Федерация планирует создать космическое оружие против спутников Starlink, чтобы лишить Вооруженные силы Украины спутниковой связи, сообщило медиа Associated Press. Источники в разведке показали отчеты, в которых действительно говорится о таких разработках. Как будет действовать новое российское космическое оружие и насколько реален план сбивания спутников, обломки от которых будут вредить и МКС, и объектам Китая.

Новое оружие РФ будет иметь "зонный эффект" и окружать спутники Starlink облаком из сотен тысяч микрогранул, объясняется в материале AP. Аналитики отметили, что это может привести не "неконтролируемого хаоса" на орбите. Данные разведки свидетельствуют, что несмотря на такую угрозу, россияне продолжают разработку, но пока не ясно, когда будет готово оружие. При этом AP напомнило, что ВС РФ получили комплекс С-500, который, как заявляют в Кремле, умеет сбивать цели в космосе.

Суть идеи РФ заключается в том, что на уровне 550 км, где движутся спутники Starlink, забросят облако гранул, которое должно окружить выбранные объекты и повредить их работу. Разведки объяснили, что гранулы будут настолько малы, что их невозможно зафиксировать с Земли. Впрочем, когда несколько спутников подряд выйдут из строя, то это покажет, что оружие действительно действует. Также отмечается, что вред будет заключаться в том, что гранулы пробьют солнечные панели и Starlink перестанут работать.

Источники медиа не объяснили, каким образом гранулы будут забрасывать на высоту 550 км и какое количество спутников (которых на сегодня почти 10 тыс.) планируют повредить россияне. Одним из аргументов в пользу серьезности намерений РФ являются заявления Москвы о выводе ядерного оружия в космос, пояснили журналисты.

Медиа обратилось за комментариями в РФ, SpaceX и пообщалось с аналитиками и специалистами. Были мнения, что россияне вряд ли решатся на такое космическое оружие, поскольку оно может повредить другие объекты — РФ и Китая. Например, ниже движется в космосе Международная космическая станция и облако обломков от Starlink будет слишком опасным. С другой стороны, есть мнение, что такие идеи высказывают российские ученые как "эксперимент", который их интересует как таковой, или как проект, на который смогут получить государственное финансирование. Впрочем, о том, что проект космического оружия действительно существует, подтверждают два источника из разведки стран НАТО и отчеты, которые собственными глазами видели журналисты, говорится в статье.

"Если сообщения о системе ядерного оружия точны, и они готовы ее разрабатывать и готовы идти к этому, то меня не шокирует, что что-то совсем не такое, но не менее вредное, находится в их арсенале разработки", — процитировало AP слова командующего Космическим отделом канадских вооруженных сил, бригадного генерала Кристофера Хорнера.

Война РФ и Starlink — детали

Отметим, Фокус писал о важности Starlink для ВСУ и о том, какие могут быть последствия после потери спутниковой связи. Среди прочего, в первые месяцы войны SpaceX намеренно выключало терминалы вблизи Крыма и это сорвало спецоперацию ГУР, которую планировали провести на полуострове. Кроме того, осенью 2025 года произошел сбой Starlink по всему фронту, и об этом написал командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди. Впрочем, после этого военные и эксперты объяснили, что в некоторых подразделениях имеют альтернативные средства связи, и этот опыт следовало бы распространить на другие бригады.

РФ также использует Starlink на фронте. Например, украинские военные рассказали, что наличие терминалов у ВС РФ помогло россиянам оккупировать Угледар в 2023 году. В 2024 году терминалы заметили на дронах-камикадзе Shahed, которыми россияне атаковали украинцев.

