Starlink отключили, теперь Telegram: как сделать россиян на фронте окончательно глухими и слепыми
Отключение Starlink создало россиянам огромные трудности на фронте, и этот тренд следует развить, убежден военный обозреватель Александр Коваленко. Теперь следует подумать об отключении для них Telegram и прочих мессенджеров, которыми они активно пользуются, чтобы лишить их и слуха, и зрения.
Отключение Starlink это полдела… как быть с мессенджерами?
Отключение Starlink российским оккупантам дало свой эффект, и хотя они попытались выйти из ситуации традиционными и кустарными методами, но вернуть качество и возможности спутникового интернета они не смогут. С другой стороны, в вопросах коммуникации РОВ присутствуют и многие другие западные пользовательские продукты, которые также было бы важно ограничить.
После того, как для РОВ был отключен Starlink, Роскмонадзор стал замедлять Telegram. И как бы это странно не звучало, но коммуникация между подразделениями, командованием, пунктами управления и штабами осуществляется у оккупантов по Telegram!
Степень кретинизма, исполняемого Роскмонадзором, уверен, должны по достоинству оценить в СБУ и ГУР МО — и выписать им "Подяку". Но возникает другой вопрос: возможно ли технически ограничить российских пользователей Telegram, находящихся на территории Украины, а именно — на ее временно оккупированной части?Важно
Задача решаемая или вызов?
Но Telegram — это верхушка айсберга.
РОВ активно применяют для коммуникации на всех уровнях Discord для видеосвязи, проведения конференций, а также практически все трансляции видео с разведывательных и ударных дронов ведутся именно через эту программу. Активно РОВ применяют и AlpineQuest, упрощающую ориентирование на местности и оценку рельефно-ландшафтных особенностей участка ведения БД.
Практически вся современная коммуникация РОВ построена на иностранном программном обеспечении и иностранном пользовательском продукте. Лишившись хотя бы части из них, РОВ окажутся глухи и слепы, что чревато катастрофой для врага на фронте.
Со Starlink был показательный пример коммуникации и эффекта. Велись ли подобные разговоры с Telegram, Discord, AlpineQuest и прочими — мне неизвестно, но даже если в прошлом и были неудачные попытки, то по принципу "Вода камень точит" добиваться этого следует.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно