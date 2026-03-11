Starlink отключили, теперь Telegram: как сделать россиян на фронте окончательно глухими и слепыми

Отключение Starlink это полдела… как быть с мессенджерами?

Отключение Starlink российским оккупантам дало свой эффект, и хотя они попытались выйти из ситуации традиционными и кустарными методами, но вернуть качество и возможности спутникового интернета они не смогут. С другой стороны, в вопросах коммуникации РОВ присутствуют и многие другие западные пользовательские продукты, которые также было бы важно ограничить.

После того, как для РОВ был отключен Starlink, Роскмонадзор стал замедлять Telegram. И как бы это странно не звучало, но коммуникация между подразделениями, командованием, пунктами управления и штабами осуществляется у оккупантов по Telegram!

Степень кретинизма, исполняемого Роскмонадзором, уверен, должны по достоинству оценить в СБУ и ГУР МО — и выписать им "Подяку". Но возникает другой вопрос: возможно ли технически ограничить российских пользователей Telegram, находящихся на территории Украины, а именно — на ее временно оккупированной части?

Задача решаемая или вызов?

Но Telegram — это верхушка айсберга.

РОВ активно применяют для коммуникации на всех уровнях Discord для видеосвязи, проведения конференций, а также практически все трансляции видео с разведывательных и ударных дронов ведутся именно через эту программу. Активно РОВ применяют и AlpineQuest, упрощающую ориентирование на местности и оценку рельефно-ландшафтных особенностей участка ведения БД.

Практически вся современная коммуникация РОВ построена на иностранном программном обеспечении и иностранном пользовательском продукте. Лишившись хотя бы части из них, РОВ окажутся глухи и слепы, что чревато катастрофой для врага на фронте.

Со Starlink был показательный пример коммуникации и эффекта. Велись ли подобные разговоры с Telegram, Discord, AlpineQuest и прочими — мне неизвестно, но даже если в прошлом и были неудачные попытки, то по принципу "Вода камень точит" добиваться этого следует.

