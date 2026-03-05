Новые "Герберы" атакуют Украину: что нужно знать о дронах-обманках РФ со шрапнельной начинкой

Российские оккупанты стали устанавливать на дроны-приманки типа "Гербера" шрапнельные боевые части.

Применяться стали классические 15-ти килограммовые боевые части 152-мм артиллерийского снаряда.

При этом сама по себе "Гербера", будучи дешевым средством отвлечения ПВО, не имеет блока наведения, и ее управление максимум может осуществляться в режиме реального времени, либо напрямую пилотом, либо разведывательным дроном.

Опасность заключается в том, что если такой кусок пенопласта фиксирует МОГ либо систему ПВО, то он может детонировать в воздухе, посредством шрапнели создавая серьезную площадь повреждения, особенно небронированной техники.

Мы с вами могли очень часто наблюдать за тем, как грибники, ходящие в лес, или фермеры, выезжающие в поле, позировали на фоне подавленных РЭБ либо сбитых "Гербер". Делать это всегда строжайще было запрещено, а с учетом того, что РОВ начинают устанавливать на них БЧ, так и тем более. Даже сбитый дрон — не безопасный дрон. Подходить к ним, а тем более двигать, перевозить и совершать прочие манипуляции смертельно опасно!

